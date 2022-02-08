(Özel) Bu meslekte yıllar sonra kalfalık belgesi alan çıktı

Bursa’da çırak bulmakta zorluk çeken ayakkabı sektöründe bir kişi yıllar sonra imtihanlara girip kalfalık belgesi almayı hak kazandı.

Önceki yıllarda çok fazla çırak yetiştiren ayakkabıcılık mesleğinde son yıllarda çırak yetişmemeye başladı. İş yeri sahiplerini yanlarında yetiştirecek çırak bulamıyordu. Meslekte çalışan en genç insan sayısı ise 50 yaşına geldi. Uzun süre meslekî eğitim merkezlerine hiç kimse ustalık belgesi almak içinde başvurmuyordu. Ayakkabı sektörüne 2013 yılında giren ve işi öğrenen Soner Üstündağ ise, Gemlik Meslekî Eğitim Merkezine müracaat ederek, açılan kursta imtihanı geçerek yıllar sonra Bursa’dan ayakkabıcılık ustalık belgesini alan kişi oldu.

Meslekte çalışacak çırak bulamadıklarını ifade eden Soner Üstündağ, "Sektörümüzde çalışan en genç insan 50 yaşında. Çalıştıracak çırak bulamıyoruz. Ben üretime 2013 yılında başladım. İmtihanlara girerek ayakkabıcılık ustalık belgesi alan tek kişi oldum. Bir kişi başvurdu kursa, tek başıma girdim, tek belge olan ben oldum" dedi.