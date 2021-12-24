(ÖZEL) Bu ayakkabılar yurtdışında da çok sevildi

Kadın girişimci Meryem Tepegöz, el emeğiyle yaptığı örgü ayakkabıları yurtiçi ve yurtdışındaki müşterileriyle buluşturuyor.

Eskişehir’de yaşayan 29 yaşındaki Meryem Tepegöz, örgüye olan merakını, 5 yıl önce yapmaya başladığı ayakkabılarla bir üst seviyeye çıkardı. Çizme, bot, ev terliği ve panduf gibi hem evde hem de dışarıda giyilebilen birçok ürünü her cinsiyet ve yaşa göre tasarlayarak üreten Tepegöz, sosyal medya üzerinden tanıttığı modellerini yurtiçi müşterilerinin yanı sıra yurtdışındakilere de gönderiyor.

“Ürünler tamamen dışarıda giyilebiliyor”

Yaklaşık 5 senedir örgü ayakkabılar yaptığını belirten Meryem Tepegöz, ürettiği ürünlerin hem evde hem de dışarıda giyilebildiğini aktardı. İstenilen model ve numarada ayakkabılar örebildiğini kaydeden üretici Tepegöz, “Bu ürünler tamamen dışarıda giyilebiliyor, ayak numarasına göre istenen model ve renkte örüyorum. Aynı zamanda isteyenler içeride de giyebiliyor. Ben örgüyü zaten biliyordum, biraz da annem vesile oldu. Sadece farklı bir ürün üretmek istiyorum çünkü herkes patik örüyor ya da her çeşit ayakkabı var, ama örgü ayakkabı olmadığı için değişik olmasını istedim” dedi.

“Talep oldukça yoğun, yurtiçi ve yurtdışına gönderiyorum”

Ayakkabıların yapım aşamalarına da değinen Tepegöz, bir ürünün yaklaşık bir hafta içerisinde tamamlandığını ifade etti. Talebin oldukça yoğun olduğunu dile getiren Tepegöz, örgü ayakkabıları İngiltere ve Amerika gibi ülkelere de gönderdiğini belirterek şöyle devam etti:

“İlk önce taban alıyorum. Tabanların üzerinden ayak numarasına göre kalıp çıkartıyorum, içini hazırlıyorum. Yumuşaklığını ve isteyenlere ortopedik ayarlıyorum. En sonunda istenen renkten üst kısmını örüyorum ve tabanı bittikten sonra modelini oluşturuyorum. Ayakkabı yapmak bayağı bir zaman alıyor. Özellikle model kurmak daha çok zaman alıyor. Daha sonrasında da bir haftada bitiyor bir ayakkabı. Talep oldukça yoğun, özellikle yurtiçi ve yurtdışına gönderiyorum. Daha çok İngiltere ve Amerika’ya gönderiyorum.”