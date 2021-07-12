(Özel)- Boz ayılar için Kartal Sahili’nden, Karadeniz’e bin 600 kilometre pedal çevirecek

Hayvan hakları aktivisti Fuat Gülşen, boz ayıların avlanmasının önüne geçmek ve dikkat çekmek amacıyla Kartal Sahili’nden bisikletiyle yola çıkarak Karadeniz’i dolaşacak. Fuat Gülşen, ‘Azaliyi Boz Ayı, Moralimi Bozayi’ sloganıyla bisiklet üzerinde günlerce sürecek olan bu seyahatini ise geçtiğimiz yıl kanserden hayatını kaybeden eşine ithaf ediyor.

Aktivist Fuat Gülşen, Türkiye sınırları içerisinde yaşayan en büyük memeli hayvan olan boz ayıların korunması için bisikletiyle Kartal Sahili’nden yola çıkarak toplamda bin 600 kilometre gezerek Karadeniz’i turlayacak. Yabani hayatın sürekliliğini öne çıkarmak ve farkındalık oluşturmak için tura çıkan Gülşen, bisikletiyle gezdiği bölgelerdeki vatandaşları da konu hakkında duyarlı olmaya davet edecek ve aynı zamanda kamp yaparak turunu tamamlayacak.

“Hayvanlar dertlerini anlatamıyor”

Bisiklet turu öncesi konuşan Fuat Gülşen, “Ben yıllardır hayvanlar için mücadele veriyorum. Amacım bu hayvanların koruma altına alınması ve nesillerinin devam edilmesine fırsat tanınması. Hayvanlar dertlerini anlatamıyorlar. Ben de onların yerine 6 yıldır bu konuda farkındalık oluşturmak için çabalıyorum. Şimdi de Boz ayılar için bisikletle Kartal’dan yola çıkarak yaklaşık bin 600 kilometre mesafe yapıp Karadeniz’e gideceğim. Amacım Boz ayıların koruma altına alınması. Onlara uygulanan şiddetin sona ermesini sağlamak. Ayrıca daha önce de İzmir’den Mersin’e flamingolar için pedal çevirmiştim. Bu çalışmam başarıya ulaşmıştı. Muş’ta toy kuşları içinde yaklaşık bin 500 kilometre yapmıştım. Onlar da korumaya alınmıştı. Bunlar beni mutlu ediyor" diye konuştu.