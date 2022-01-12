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Özel bireylerin elinden 11 milyonu aşkın parça çıktı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin Engelliler Montaj Atölyesi’nde çalışan özel bireyler, 11 milyon 417 bin 607 adet demonte parçanın montajını gerçekleştirdi.

Haberde İnsan 12.01.2022, 16:30 12.01.2022, 16:42
Özel bireylerin elinden 11 milyonu aşkın parça çıktı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin Engelliler Montaj Atölyesi’nde çalışan özel bireyler, 11 milyon 417 bin 607 adet demonte parçanın montajını gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediyesi, engelli bireylerin topluma dahil olması, kendilerini geliştirmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları adına gerçekleştirdiği projelerle Türkiye’de ilk olan çalışmaları hayata geçiriyor. Bu projelerden Engelliler Montaj Atölyesi ile bireyler öğreniyor, üretiyor ve istihdam edilerek kazanç sağlıyor. Melih Savaş Yaşam Köyü’nde yer alan İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi’nde çalışmaya başlayan özel bireyler, imkân verildiğinde ne kadar başarılı olabileceklerini ispatladı. Merkez açıldığı günden bu yana Eskişehir’de zihinsel ve bedensel yetersizliği bulunan bireyler ve aileleri için bir umut olurken, bireylerin gösterdiği gelişim ve başarı ile de dikkat çekmeyi sürdürüyor. Özel bireyler merkezde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (EOSB) fabrikalardan gelen demonte parçaları birleştirerek hem fiziksel becerilerini geliştiriyor hem de sosyal yaşama dahil oluyor. Engelliler Koordinasyon Merkezi’ne kayıt olarak gerekli eğitimleri tamamlamalarının ardından montaj atölyesine katılan bireyler, burada sertifikalarını almaları sonrasında eğitmenler gözetiminde çalışmaya başlıyor.

“Her biri ile gurur duyuyorum”

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, proje hakkında yaptığı değerlendirmede, “Montaj Atölyesi’nde fabrikalardan gelen demonte parçaları birleştiren öğrencilerimiz, bugüne kadar 11 milyon 417 bin 607 gibi muhteşem bir rakama ulaştı. Bu çok büyük bir başarı. Her biri ile gurur duyuyorum. Amacımız daha fazla çocuğumuzu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalara yerleştirebilmek. Çünkü çocuklarımız çalıştığı sürece aileleri mutlu oluyor, hayatlarını daha sağlıklı ve mutlu biçimde sürdürebiliyor. Çocuklarımız da hem emeklerinin karşılığında para kazanıyor hem de başarılı olmanın hazzını yaşıyor. İşbaşı yaptıkları fabrikalarda diğer çalışan arkadaşlarımız da gençlerimiz ile iyi ilişkiler kuruyor, kaynaşıyor. Montaj atölyesinde öğrendiklerini iş yerlerinde uygulayarak emeklerini ortaya koyuyorlar. Buradaki alın teri, huzur çok kutsal. Projemize destek olan fabrikalarımızın yetkililerine, sanayicilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlerimizin imkân verildiğinde büyük başarılar gösterebileceğine onlar da inanarak fırsat verdiler. Diliyorum ki istihdam ettiğimiz birey sayısı artarak devam edecek” dedi.

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