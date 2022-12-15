Özel bireyler ‘Yerli Malı Haftası’nda doyasıya eğlendi

Elazığ Belediyesi tarafından açılışı gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bir araya gelen özel bireyler, Yerli Malı Haftası’nı kutlayarak doyasıya eğlendi.

Elazığ Belediyesi tarafından özel bireylerin hizmetine açılan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi. Müzikler ve oyunlar eşliğinde doyasıya eğlenen özel bireyler, ikramların tadına baktı. Gönüllerince eğlenen özel bireyler, keyifli dakikalar geçirdi.

Etkinlik hakkında bilgi veren özel birey yakını Yazgı Tutar, “Ayrıcalıklı bireylerinde günümüzde bizim gibi her şeye karışması için başta bu binanın açılmasında emeği plan belediyemize çok teşekkür ederim. Bu binanın açılması özel bireylerimizin sosyal yaşantı alanında bayağı etkisi oldu. Yerli Malı Haftası da geçmişten günümüze unutulmaması için gayet güzel bir aktivite. Böyle bir etkinlik gerçekleştirdikleri için teşekkür ederiz” dedi.

Yapılan etkinlikten dolayı mutlu olduğunu aktaran özel birey Nisa Yerli, “Yerli malı yurdu malı herkes bunu kutlamalı. Bu etkinliğin yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Arkadaşlarımızla birlikte güzel bir kutlama yaptık” diye konuştu.