Özel bireyler özel ürünler üretiyor

Karaman’ın Ermenek ilçesinde bulunan Ali Rıza Alıçlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, özel bireyler için çeşitli aktiviteler yaparak eğitimler veriyor. Bakım ve rehabilitasyon merkezindeki özel bireylerin ürettiği özel ürünler de ilgi görüyor.

İlçe merkezinde bulunan ve 2005 yılında açılan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 150 özel bireye bakım ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor. Başta öz bakım olmak üzere, okuma, yazma, Kur’an-ı Kerim, el beceri, psikomotor becerileri gibi temel eğitimler veriliyor. Temel eğitimlerin dışında müzik eğitimi alan bireyler, mehteran grubu, semazen ekibi ve ritim grubu kurarak çeşitli organizasyon ve etkinliklerde de gösteri yapıyor. Turistik ve hediyelik eşya yaparak el sanatlarını geliştiren bireyler, resim, örgü, ahşap işleme, dokuma, kokulu taş figürleri ve hamak yaparak el becerilerini geliştiriyor. El sanatları öğretmeni Dilek Yadigar, "Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalmakta olan özel bireylerimiz, kuruluş ana binası ve umut evleri olmak üzere derslere katılıyor. Hem el becerileri hem sosyal gelişimleri açısından, hem sosyalleşmeleri açısından ürünlerimizden üretiyorlar. Halk Eğitim Merkezi’nden gelen öğretmenlerimiz de onlara ön ayak oluyor. Ürettikleri ürünlerin arasında ahşap ürünler, dokumalarımız, nikah şekeri, bebek şekeri ve hamak olmak üzere çeşitlenmektedir. İlçemizde her yıl düzenlenen festivallerde yapılan ürünlere yoğun bir talep oldu. Talepler doğrultusunda hamak ve diğer el sanatları ürünlerimizde satışlarımız sürdü ve halen de devam ediyor. Sipariş üzerine gönderim sağlıyoruz" dedi.

Rehabilitasyon Merkezinde kalan 30 yaşındaki Evrim Erişoğlu da kendi yazdığı ‘Engelli’ şiirini okuyarak topluma "engellilere sahip çıkın" mesajı verdi.