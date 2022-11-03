Özel bireyler, kendi ürettikleri organik domatesleri Başkan Vidinlioğlu’na ikram etti

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği üyeleri, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nu ziyaret etti. Keyifli bir ortamda gerçekleşen ziyarette özel çocuklar dernek binası bahçesinde kendilerinin özel olarak yetiştirdiği organik domatesleri Başkan Vidinlioğlu’na ikram etti. Dernek Başkanı Huriye Boyraz, özel bireyler ve aileleri adına Başkan Vidinlioğlu’na verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği üyelerini makamında kabul etti. Sohbet havasında geçen ziyarette, özel konuklarıyla Başkan Vidinlioğlu arasında sıcak diyaloglar yaşandı. Özel çocuklarla Başkan Vidinlioğlu arasında yaşanan sıcak diyaloglar, hem aileleri hem de Başkan Vidinlioğlu’nu gülümsetti.

Ziyarette özel çocuklar dernek binalarının bahçesinde ailelerinin de desteği ile özenle büyüttükleri organik domatesleri, Başkan Vidinlioğlu’na ikram etti. Aileler de kendilerine Çanakkale gezisi imkanı sağlayan Başkan Vidinlioğlu’na çeşitli hediyeler takdim etti.

Özel çocukların ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak adına ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, “Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün özel bireylerimiz ile ailelerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız” dedi.

Özel bireylerin ve ailelerinin her türlü ihtiyacında Kastamonu Belediyesi’nin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Başkan Vidinlioğlu, “Tüm gayemiz, tüm çabamız çocuklarımızın yüzünün gülmesi için.. Hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin yüzlerini tam olarak güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Gücümüz yettiğince ailelerimizin ve özel çocuklarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Büyük bir ihtiyaç olan engelsiz yaşam merkezini yapmak bize nasip oldu. Projemizde küçük işlerimiz kaldı. Öyle zannediyorum ki 2 aya kalmadan siz değerli ailelerimizin hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.

Çocuklar için sosyal ve kültürel faaliyetlere de ayrı bir önem verdiklerini belirten Başkan Vidinlioğlu, “Belediye olarak, bütün çocuklarımız için tüm yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenliyor, onlarla sık sık bir araya geliyoruz. Çocuklarımız ve aileleri için gerçekleştirdiğimiz her buluşma bizler içinde çok özel. Yaptığımız etkinliklerden dolayı çocuklarımız çok heyecanlı ve mutlu oluyor. Çocuklarımızın mutluluklarına katkı sağlamak bizim için en büyük mutluluk. Sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde yürüttüğümüz bu çalışmalarda çocuklarımızın yanında olmak kadar, ailelerimiz ile de bir araya gelip onların sorunlarına çözüm bulmanın da fazlasıyla önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu yüzden her fırsatta ve çeşitli vesilelerle bu çocuklarımızın ve ailelerinin hayatlarına dokunabilmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise, Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’na özel bireyler ve ailelerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Başkan Galip Vidinlioğlu’nun hayata geçirdiği projelerin kendileri için çok önemli ve anlamlı olduğunun altını çizen Boyraz, “Başkanımızın destekleri sayesinde özel çocuklarımız ve ailelerimiz ile birlikte Çanakkale’yi gezme fırsatımız oldu. Başkanımızın desteği olmasa kendi imkanlarımızla Çanakkale’yi göremez, gezemezdik. Allah Başkanımızdan razı olsun. Hiçbir talebimizi geri çevirmedi. Engelsiz yaşam merkezi yıllardır bizim için büyük bir ihtiyaçtı. Başkanımız sayesinde engelsiz yaşam merkezimiz de hayata geçiyor. Bu proje biz ailelerinin hayatlarını daha da kolaylaştıracak” ifadelerini kullandı.