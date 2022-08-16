(ÖZEL) Bir yılda iki bacağını da kaybetti

Afyonkarahisar’da doğuştan cüce olun ve kemik erimesi hastalığı ile mücadele eden Ercan Kubaş’ın bundan 1 yıl önce sol bacağı, şimdi de sağ bacağı kesilerek tamamen tekerlekli sandalyeye mahkûm oldu. Kendi kurduğu tiyatroda kendisini gibi engellilerin sahne almasını sağlayan Kubaş, şimdi tekrar sahnelere dönebilmek için gerekli protez bacağın parasını biriktirmeye çalışıyor.

Doğuştan cüce olarak dünyaya gelen ve çocukluğundan buyana kemik erimesi hastalığı ile de mücadele eden Ercan Kubaş, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte kurdukları sanat tiyatrosunda mutlu mesut yaşarken, kemik erimesi nedeniyle 1 yıl önce sol bacağı diz kapağının altından kesilmek zorunda kaldı. Yardım severlerin desteği ile aldığı protez bacak ile tekrar sahnelere dönen ve hayatını devam ettiren Kubaş’ın geçtiğimiz ayda sağ bacağı dizinden kesilmek zorunda kaldı. Şimdi tamamen tekerlekli sandalyeye mahkum olarak yaşamaya başlayan Kubaş, 110 bin liralık protez bacağın 65 bin lirasını bulup bacağına kavuşması için yardım severlerden yine destek bekliyor.

Doğuştan cücelik ve kemik erimesi ile mücadele ediyor

Doğuştan cücelik ve kemik erimesi hastalığının olduğunu belirten Kubaş, “Sol bacağımı kurtara bilmek için 5 sene hastaneleri gezdim, ama olmadı. Geçen sene haziran ayında ampute ameliyatı olarak sol bacağımı, 1 sene sonrada 45 gün önce yine ampute ameliyatı olarak sağ ayağım kesildi. Daha önce yürüyebiliyordum, yine engelliydim ama şu anki olduğum tekerlekli sandalyede bayağı sıkıntı çekiyorum. Çünkü kaldırımlar, rampalar bizlere göre değil” diye konuştu.

“Çocuklarımın elinden tutabilmem için protez bacağa ihtiyacım var”

2007’den buyana tiyatroyla uğraştığını ve kendi sanat tiyatrosunu kurduğunu belirten Kubaş, “Engeliler okulundan ayrıldıktan sonra bir ağabeyimin aracılığıyla tiyatroya girdim. 2009 yılına kadar tiyatroda oynadım. Engelliler adıyla tiyatrolar yapıyorlardı. Ben de bunlardan kopmak için 6 ay gibi bir eğitim aldım. 6 aylık eğitimin sonunda kendi tiyatromu kurdum. 2011 yılından bu yana da Ercan Kubaş Sanat Tiyatrosuyla beraber eşim, ben, kızım da oynuyor ve ünlü aktörlerle beraber tiyatrolarda yaşamımı devam ettirmeye çalışıyorum. Geçen seneki sol ayağımın protezini değerli büyüklerimin sayesinde almıştım. Şuanda da sağ ayağımı alabilmem için 65 bin liralık bir para açığım kaldı, değerli büyüklerimden destek bekliyorum. Toplam protez bacağım maliyeti 110 bin lira. Ayağa kalkabilmem, çocuklarımın elinden tutabilmem için, tiyatro hayatına sahnelere tekrar dönebilmem için 110 bin liralık proteze ihtiyacım var” diye konuştu.