(ÖZEL) Bilecik’te 800 kedi ve 2 bin köpeği kısırlaştırıp çip takıldı

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, sokaklardan toplanan 800 kedi ve 2 bin köpeğin kısırlaştırıp çip taktıktan sonra doğaya salındığını belirtti.

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sokak hayvanları kedi ve köpekler güvenli bir şekilde bakılırken, bunun yanında kısırlaştırma ameliyatları yapılıyor. 800 kedi, 2 bine yakın köpeğin kısırlaştırılmasının yapıldığı anlatan Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Barınağımıza gelen kedi ve köpekler kısırlaştırdıktan sonra işaretleyerek, çip takarak aldığımız yerlere ger salmaktayız. Barınağımızda kalıca olarak sadece yaralı anne kedi veya güçten düşmüş kedi ve köpekleri alıyoruz" dedi.

10 tona yakın mama dağıtımı

Avcı, 2022 yılında Bilecik Belediyemiz sınırları çerçevesinde 30 tane kedi evi dağıtımı yaptıklarını da anlatarak, "Kış aylarında ve pandemi döneminde yaklaşık 10 tona yakın mama dağıtımı, besleme çalışması yaptık. Vatandaşlarımızın da evlerinin önüne bir kap su bir kap mama koymalarını rica ediyoruz" diye konuştu.