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(ÖZEL) Bahçelerde salça kazanları kaynamaya başladı

Bilecik’te kış ayların yaklaşmasıyla her bahçede salça kazanları kaynarken, vatandaşlar yıllardır atalarından dedelerinden ne görürlerse aynı usulle salça yapıyorlar.

Haberde İnsan 27.09.2021, 10:23
(ÖZEL) Bahçelerde salça kazanları kaynamaya başladı

Bilecik’te kış ayların yaklaşmasıyla her bahçede salça kazanları kaynarken, vatandaşlar yıllardır atalarından dedelerinden ne görürlerse aynı usulle salça yapıyorlar.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde kış aylarının vazgeçilmez tatları arasında olan ev salçası hazırlığına başladı. Büyük bir titizlikle domatesleri doğrayan kadınlar kendi salçalarını kendileri yapıyor. Uzun yıllardır gelenek haline gelen salça yapımı ilk olarak küçük küçük doğranan domatesler, odun ateşinde yaklaşık 3 saat kaynatıldıktan sonra tuzu atılıyor ve yaklaşık 1 saat daha kaynatılan domatesler salça haline geldikten sonra soğumaya bırakılıyor. 12 saat soğumaya bırakılan salça daha sonra kullanıma hazır hâle geliyor.

"8-9 saatlik uzun bir uğraştan sonrasında oluyor"

Üç kilo domatesten yaklaşık 1 kilo salça çıkıyor anlatan Arslan Altındiş, "200 kilo domates aldık. 25 kilo da kırmızıbiber katıyoruz içine. 200 kiloya 30, 35 kilo kadar biber olsa yeterli. Şuanda domatesle kırmızıbiberi kaynattık, iyice eridi. Bundan sonra domatesin suyunu makineden geçireceğiz ve ondan sonra salça yapmaya devam edeceğiz. Çok meşakkatli bir iş. Salça makinesinden geçirdiğimiz salçayı şimdi tekrar kaynatmaya başladık. Yaklaşık 3-4 saat sonra salçamız olacak. Biz böyle karıştırmaya devam edeceğiz. 8-9 saatlik uzun bir uğraştan sonra salçalarımız bitti. Yakışık 70-80 senedir ilçemizde bu salçalar üretiliyor. Bu tamamen doğal, hiçbir katkı maddesi yoktur. İnsan sağlığı için çok faydalı bir üründür" dedi.

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