(Özel) Azerbaycan’a Zonguldak’tan karikatürlü destek

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için sürdürdüğü mücadeleye bir destek de Zonguldak’tan geldi. Çizdiği karikatürlerle büyük ilgi gören karikatürist Şerif Cihan, Azerbaycan’a destek karikatürleri çizdi. Çizimler, sosyal medyada kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

Kilimli ilçesinde yaşayan karikatürist Şerif Cihan, Azerbaycan’ın işgal edilen toprakları geri almak için sürdürdüğü mücadeleye destek verdi. Karabağ ve Hocalı’da yaşananların hafızalardan silinmediğini ifade eden Cihan, Azerbaycan’a çizdiği karikatürlerle destek verdiğini ifade etti. Azerbaycan’ın 30 yıl sonra harekat başlatmasının kendisini gururlandırdığını belirten Şerif Cihan, şöyle dedi:

"Hobi olarak da karikatür çiziyorum. Çocukluğumdan beri karikatür çiziyorum. Gazetelerde ve sosyal medyada da 15-20 yıldan beri çiziyorum. Ama çocukluktan gelen bir şey. Karabağ olayını zaten biliyoruz. 30 seneden beri içimizde bir yaraydı. Ben bir Türk Milliyetçisiyim. Karabağ ve Hocalı’da yaşananları hepimiz biliyoruz. Şu anda Azerbaycan’ın yaptığı çok doğru. İnşallah sonunu getirir. Karabağ’ı tekrar kendi topraklarına katar. Ermeni güçlerini oradan defeder. Bir Türk olarak onlara destek olmak istedim. Benim de sanatım bu. Bu şekilde olayları takipçilerime göstermek istedim. Azerbaycan’ın karşısında olan gizli güçleri göstermek istedim. Zaten bunları dünya biliyor. Karikatürleri sosyal medyada da paylaştığımda beğenen insanlar çok. Genelde Türklerin hep arzusu bu. Duygularımı kağıda döküyorum. Belki de milyonlarca insanın duyguları. Ben bunları çizince insanlar da kendi duygularını yansıtıyor. Bütün Türklerin istediği bu, çok iyi bir harekat. Bütün gönlümüz Azerbaycanlı kardeşlerimizle."

Cihan’ın çizdiği karikatürler ise kısa sürede sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.