(Özel) Asırlık değirmende çeltik öğütüp geçimlerini sağlıyorlar

Bitlis’in Hizan ilçesinde yıllardır doğal yöntemlerle çeltik eken vatandaşlar, çeltiği asırlık değirmende pirinç haline getirerek geçimlerini sağlıyor.

Hizan’ın Karbastı köyüne bağlı Yamaç Mezrası’nda yaşayan vatandaşlar, geleneksel yöntemlerle ektikleri çeltiğin sonbahar mevsiminde hasadını yapmaya başladı. Hasadı yapılan ve kurutulan çeltik, daha sonra asırlık değirmende öğütülerek pirinç haline getiriliyor.

Hayvancılığın yanında köyün önemli geçim kaynaklarından birinin pirinç olduğunu söyleyen köylülerden Feyat Tuz, köylülerin imece usulüyle ekip biçtikleri çeltiği, yıllardır taş değirmende öğüttüklerini ifade etti. Tuz, “Bu değirmen dedelerimizden kalan bir değirmendir. Yüzyıllardır bu değirmende çeltiği öğütüp, pirinç haline getiriyoruz. Bir yandan kendi ihtiyacımızı karşılarken bir yandan da satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz” dedi.