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(Özel) Antalya’da paraşüt tutkunları sert rüzgarı ve yasağı dinlemedi

Antalya’da ambulans helikopter, Sahil Güvenlik ve polis helikopterlerinin uçuş güzergahı olduğu gerekçesiyle yamaç paraşütü yasaklanan falezlerde vatandaşlar, yasakları dinlemeyerek paraşüt ile uçmaya devam etti. Paraşütçülerin sert esen rüzgar karşısında zaman zaman zorluklar yaşaması ve inerken yere düşmesi kameralara yansıdı.

Haberde İnsan 06.09.2021, 09:28
(Özel) Antalya’da paraşüt tutkunları sert rüzgarı ve yasağı dinlemedi

Antalya’da ambulans helikopter, Sahil Güvenlik ve polis helikopterlerinin uçuş güzergahı olduğu gerekçesiyle yamaç paraşütü yasaklanan falezlerde vatandaşlar, yasakları dinlemeyerek paraşüt ile uçmaya devam etti. Paraşütçülerin sert esen rüzgar karşısında zaman zaman zorluklar yaşaması ve inerken yere düşmesi kameralara yansıdı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Antalya Valiliğinin ambulans helikopter, Sahil Güvenlik ve polis helikopterlerinin uçuş güzergahı olduğu gerekçesiyle varyantlar üzerinde yamaç paraşütü yapmak yasaklanmıştı. Yasağın ardından uçuşlara devam eden paraşütçülere zaman zaman cezalar yazılıyor.

İki kişi sert rüzgara rağmen uçuşlarına devam etti.

Alınan yasak kararına ve yazılan cezalara aldırış etmeyen bazı paraşüt tutkunları, yamaç paraşütleriyle varyant seyir terasından havalandı. Öte yandan, rüzgarlı havaya rağmen yamaç paraşütü yapmaya devam edenlerin olduğu görüldü. Paraşütle havalanan iki kişi sert rüzgara rağmen uçuşlarına devam etti. Zaman zaman seyir terasının üzerine kadar inen paraşütçüleri vatandaşlar dikkatle izledi. Paraşütçülerin kendilerini havada görüntülediği görüldü.

Diğer taraftan, aynı anda uçan iki kişi ise paraşüt ile seyir terasına inmekte zorlanınca sahile inmek zorunda kaldı. Burada da sert rüzgar karşısında zorlanan şahıslar yere indikten sonra paraşütün sürüklemesi sonucu yere düştü.

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