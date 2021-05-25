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(ÖZEL) Annesi ölen yavru kediyi biberonla besliyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde 2 ay önce doğan, annesi ve 4 kardeşi ölen yavru kedi, biberonla beslenerek hayata tutunmaya çalışıyor.

Haberde İnsan 25.05.2021, 10:37
(ÖZEL) Annesi ölen yavru kediyi biberonla besliyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde 2 ay önce doğan, annesi ve 4 kardeşi ölen yavru kedi, biberonla beslenerek hayata tutunmaya çalışıyor.

Hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu, yavru kediyi özel olarak hazırladığı mama ile yaşadığı evde biberonla besliyor. Nasuhoğlu, "Kedimiz doğalı iki ay oldu. Beş kardeş doğmuşlardı. Anneleri kediler doğduktan 8 gün sonra hastalanıp ölünce 5 yavru kedi annesiz kaldı. Kardeşlerden 4’ü hayata tutunamadı. Doğan yavrulardan sadece bir kedimiz hayata tutunabildi. İki aydır yavru kediyi biberonla emzirerek yaşadığın evde yanımda besliyorum. Çok şükür 2 aylık oldu ve büyütebildim. Güzel bir kedi olacak inşallah’’ ifadelerini kullandı.
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