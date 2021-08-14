(Özel) Anadolu Yakası’nın ormanları, Büyükada’daki Aydın ailesine emanet

Büyükada’da yaşayan Aydın ailesi, orman yangınlarına karşı gece gündüz çalışıyor. Yangın gözetleme kulesinde görevli Hatun Aydın, elindeki dürbünüyle gün boyu olası yangınlara karşı Anadolu Yakası ormanlarını gözetliyor. Arazöz kaptanı eşi Hüseyin Aydın ise yangın ihbarını duyar duymaz söndürme işlemleri için harekete geçiyor. Anadolu Yakası’ndaki orman yangınlarının tespiti için önemli rol oynayan Büyükada yangın gözetleme kulesi drone ile havadan görüntülendi.

Büyükada’da yaşayan Aydın ailesi orman yangınlarına karşı yıllardır gece gündüz çalışıyor. Büyükada ve İstanbul’un Anadolu Yakası ormanları Aydın ailesine emanet. Büyükada’daki yangın gözetleme kulesinde görevli Hatun Aydın 16 yıldır bu mesleği icra ederken, eşi Hüseyin Aydın ise 32 yıldır arazöz kaptanlığı yapıyor. Bir elinde dürbün, diğer elinde telsiziyle gün boyu Büyükada ve Anadolu Yakası ormanlarını gözetleyen Hatun Aydın, gördüğü yangınları merkeze bildirerek hızlı bir şekilde müdahale edilmesini sağlıyor. Eşi Hüseyin Aydın ise Büyükada’da bir yangın ihbarı duyar duymaz söndürme işlemleri için harekete geçiyor. Mesleğinden “gerçekten gururlu bir meslek” diye bahseden Hüseyin Aydın eşinden de destek gördüğünü ve ailece bu işi yaptıklarını belirtti.

“Yangın kulesinde 7 gün 24 saat kesintisiz gözetleme yapıyoruz”

Büyükada Yangın Gözetleme Kulesi’nde görevli Hatun Aydın, “Yangın kulesinde 7 gün 24 saat kesintisiz gözetleme yapıyoruz. Kartal, Aydos, Başıbüyük taraflarına da bakıyoruz, Adalar zaten bizim gözetleme alanımız. Yangın çıkarsa önce ormanın durumunu bildiririz. Ondan sonra dumanın rengini, rüzgarın durumunu bildiriyoruz. Yangını bildirmek için karşıdaki arkadaşlara anlayacakları şekilde yangını anlatırız. Daha sonra en yakın ekibimizi çıkarırız. 16 yıldır bu işi yapıyorum. Eşim de arazöz kullanıyor. İkimiz de burada çalışıyoruz” dedi.

“Bu meslek gerçekten gururlu bir meslek”

Büyükada’da arazöz kaptanı olan Hüseyin Aydın, “Vazifemiz sabah saat 10.00’da başlar. Saat 10.00’a kadar aracın ufak tefek ihtiyaçlarını gideririz. Yağına, suyuna bakarız. Ondan sonra ihbarları beklemeye başlarız. Ben 1989 yılından beri bu işteyim. Bu meslek gerçekten gururlu bir meslek. 1993’te evlendik, o zamandan beri eşimle birlikte görev yapıyoruz. Eşim bana destek oluyor iş konusunda. Ailece orman işletmesi işini yürütüyoruz” dedi.