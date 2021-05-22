(ÖZEL) Afyonkarahisar’ın haşhaş tarlaları beyaz gelinliğine büründü

Türkiye’nin önemli haşhaş üretim merkezlerinden olan Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki tarlalar her yıl olduğu gibi bu yıl da mayıs ayında beyaza büründü.

İlçe ekonomisine katkısının yanı sıra haşhaş bitkisi, tıp, kozmetik ve gıda sektöründe kullanılırken, yağlı bitki olması nedeniyle sofralarda yemek yağı olarak da kullanılıyor. Ayrıca haşhaş taneleri hamur işlerinde sevilerek tüketiliyor. İl genelinde hayli geniş bir alanda ekimi yapılan haşhaş üretiminin, yağışların yeterli olmamasına rağmen iyi olduğu belirtiliyor.

Çiftçi Mehmet Emin Fidan, konuyla ilgili açıklamalarında, "Bizim beldemizde ürününüz yetişti Allah’a şükür. Rekolte de iyi gayet durumda. Yağmur olmamasına rağmen kendi imkanları ile bu hale getirdiler. Allah’tan nasip bekliyoruz başka bir şey yok yani. Aynen gördüğünüz gibi tarlalarımız gelin kız gibi beyaz gelinliğine büründü. Yaklaşık olarak 6 dekar alanda üretim yapıyorum. Rabbimizden bol rızık bekliyoruz. Ürünü ilaç ve kozmetik için Devlet Toprak Mahsulleri Ofisi’ne veriyoruz. Bunun yanı sıra haşhaş taneleri halk arasında hamur işlerinde, yemek işlerinde kullanılıyor. Gıda işlerinde de gayet güzel kullanılır yani" dedi.