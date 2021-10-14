(ÖZEL) 8 kiloluk dev ekmek görenleri şaşkına çevirdi

Bilecik halkı, birçok şehirden getirilerek sergilenin yöresel ürünleri tatma, satın alma imkânına kavuşurken, bunlar arasında yer alan 8 kiloluk dev ekmek görenleri şaşkına çevirdi.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar alanında kurulan Yöresel Ürünler Festivali’nde, başta Erzurum çağ kebabında, Hayat künefesine, Afyon sucuğundan, Kayseri mantısına, Trabzon ekmeğinde, Erzincan tulum peynirine, Gümüşhane’nin pestiline, Urfa kebabına yüzlerce ürün Bileciklilerle buluştu. Pazar gününe kadar devam edecek olan festivale Bilecikliler yoğun ilgi gösterirken, yöresel ürünler tatma imkânı buldular. Fuarda çocuklarda da düşünülürken, lunapark, deve, midilli ve atlarla güzel vakit geçirmesi sağlandı.

"Tüm Bileciklileri buraya bekliyoruz biz sizin için buraya geldik"

Erzurum’dan gelerek çağ kebabı satan Bülent Yozgatlı, "Erzurum’un cağ kebabını getirdik buraya. Erzurum’un yiyemediğiniz lezzetleri Bileciklilerle buluşturduk. Bu çağ kebap sadece kuzu etinden yapılıyor. Erzurum’un yaylalarında büyüyen kuzularımızdan yapılan kebabımız kömür ateşinde pişirerek ikram ediyoruz. Tüm Bileciklileri buraya bekliyoruz biz sizin için buraya geldik. Bu lezzetlerin muhakkak tadına bakın" dedi.

Baharat satıcısı Mert Aksu ise, "Gaziantep’ten geliyoruz. Kendi yöremizin ürünlerini tanıtıyoruz. Baharatlarımızın hepsi kendi imalatımızdır. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

Sucuk satıcısı Rıza Yıldız, ise, "Afyondan geldik. Yöresel ürün satıyoruz. Kasap sucuğumuzdur. Müşterilerimizi bekliyoruz" diye anlattı.

"Karadeniz bölgesinin ürünlerini Bilecik’e taşıdık"

Yöresel peynir satıcısı Şevket Kayaalp, Trabzon’dan geldiklerini anlatarak, "Ürünlerimiz Kolot peynirlerimiz var, eski Kars kaşarlarımız var, mıhlamalık, eritmelik tel peynirlerimiz var. Tereyağımız Trabzon’dan geliyor. Mıhlamalık için mısır unumuz var. Fasulyemiz var, çayımız var, teneke peynirlerimiz var, tulum peynirlerimiz var. Yöresel ürünler adına çalışıyoruz. Türkiye’nin her noktasına gidiyoruz. Bu sefer de Bilecik’e geldik. Tüm halkımızı bekliyoruz. İlgi göstermelerini bekliyoruz. Ürünlerimizin gelsinler tatlarına baksınlar, ürünlerimiz kaliteli üründür" dedi.

8 kiloluk dev ekmek görenleri şaşkına çevirdi

Fuarda en çok ilgi gören ürünler arasında yer alan devası Trabzon Vakfıkebir ekmeğini anlatan satıcı Şevket Kayaalp, ekmeğin yüzde 100 organik olduğunu belirterek, "Trabzon’a özgü bir ekmek, ekşi mayadır. Tam buğdaydan yapılır. 8 kilodur. Keserek ve tartarak satıyoruz. Osmanlı ekmek diye geçer. Bunu aldığın zaman dolaba koyabiliyorsun. Dolapta saklayabiliyorsunuz. Çok güzel bir ekmektir. İnsanların gelip tatmasını isteriz, almasını isteriz. Dolapta uzun süre durur, dolap dışarısında 1 ay ömrü var" dedi.

Hayat yöresine ait künefe satan İbrahim Yıkıcı ise, "Künefe Hatay’ın tescilli ürünüdür. Ben de kendim Hataylıyım zaten. Künefeyi Bilecik halkına hizmet için ayağına kadar getirmiş bulunmaktayız. Bütün Bilecik halkını ziyarete bekliyoruz inşallah" dedi.

Festival yetkilisi Gülay Kaya ise, tüm Bilecikliler Yöresel Ürünler Festivaline davet ederek, ürünleri satın almalarının önemli olmadığı tadına bakmak için bile fuara gelmelerini istedi.