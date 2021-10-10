(Özel) 55 yıllık yumurta üreticisinden sıra dışı ’müzikli’ yöntem

İstanbul’da 55 yıldır yumurta üreticiliği yapan Cahit Şahin, daha nitelikli yumurta üretimi için tavuklarına her

gün Muazzez Abacı ve Neşet Ertaş gibi sanatçıların şarkılarını dinletiyor.

İstanbul’da 55 yıldır yumurta üreticiliği yapan 65 yaşındaki Cahit Şahin, yumurtanın niteliğini ve verimini arttırmak adına sıra dışı bir yönteme başvurdu. Şahin, yem verdiği esnada çeşitli şarkılar dinlettiği tavuklarının huzur ve sakinlik içerisinde yumurta üretimi yaptığını, böylece üretimdeki verimin arttığını belirtti. Bu yöntemi yıllardır kullandığını söyleyen Şahin, ’Müzik ruhun gıdasıdır’ diyerek bu yöntemin daha farklı ve verimli olduğunu ifade etti. Tavuklarıyla her gün özenle ilgilenen Cahit Şahin, müziği kendisinin de sevdiğini, tavuklarının ruhlarının müzik eşliğinde dinlendiğini ve hayvanlarının bu yöntemle daha mutlu olduğunu belirterek, bu yöntemin yumurta üretimini olumlu anlamda etkilediğini dile getirdi.

“Tavuklar da müzikten anlar“

Şahin, “Tavuklar önce yemini yer, suyunu içer. Suyunu içip karınları doyduktan sonra müzik sistemine geçer. Müzik ruhun gıdasıdır ve tavuklar da müzikten anlar. Müziği ben de çok seviyorum. Müzik kullanıldığı zaman verim artıyor ve kaliteli yem de kullanılırsa üretimde de verim artıyor. Tavuklar öncelikle Cüneyt Tan, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, Ceylan Avcı ve Sabahat Akkiraz’ın müziklerini çok dinliyorlar. Müzikle verim arttığı için 24 saatte çift yumurta alıyoruz” diye konuştu.