(Özel) 35 derece sıcakta bunalan çocuklar soluğu Su Oyunları Parkında aldı

Bursa’da yoğun sıcakların yaşandığı bugünlerde çocuklar Su Oyunları Parkında serinliyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından 2018 yılında hizmete açılan ve Bursa’nın ilk Su Oyunları Parkı bugünlerde yoğun mesai yapıyor. 660 metrekare alan üzerine inşa edilen, su kaydırağı, su çemberleri seti, su palmiyesi, su jeti ve örümcek su oyunları seti gibi 20 çeşit oyun grubu yer alıyor. Her seansın 20 dakika sürdüğü ve biletin 15 liraya satıldığı Su Oyunları Parkında, sürekli temiz su döngüsü sağlanıyor. Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü günlerde çocuklar bu parka akın etti. Her yaştan çocuğun doyasıya eğlenirken serinlediği parkta, ailelerde parka girerek onları yalnız bırakmadı.

Osmangazi Belediyesi Sportif Eğitim Uzmanı Musa Erdanlı, “Günde 7 seans yapıyoruz. 20 dakika sürüyor ve ardından diğer seansa kadar su boşaltılarak temiz su dolduruluyor. Çocuklar hem serinliyor hem eğleniyor. Biletlerimiz 15 liradan satılıyor. Bursa’ya ilk Su Oyunları Parkı’nı kazandıran Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Parkta eğlenen çocuklar ise çok mutlu olduklarını, serinleyerek güzel vakit geçirdiklerini anlattı. Çocukların aileleri de böyle bir tesisin olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ayrıca, Bursa Valiliği pazar gününe kadar yoğun bir sıcaklara karşı vatandaşları uyardı.