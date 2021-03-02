banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolarda yeniden yükselişte
Dolarda yeniden yükselişte
Külçe bakır yerine kaldırım taşı gönderilmiş
Külçe bakır yerine kaldırım taşı gönderilmiş
Çiğ köftede hileye dikkat!
Çiğ köftede hileye dikkat!
Marvel'ın yıldızı Tom Holland'dan Emma Watson itirafı!
Marvel'ın yıldızı Tom Holland'dan Emma Watson itirafı!

(Özel) 29 yıldır mağaraların gizemli dünyasını araştırıyor

Zonguldak’ta 49 yaşındaki Engin Zaman, 29 yıl önce karanlık denizlerde başladığı çalışmalarında kentin mağaralarını araştırıyor. 350 milyon yıllık geçmişiyle dikkat çeken Gökgöl Mağarası başta olmak üzere kentin Avrupa’da çok özel bir yere sahip olduğunu anlatan Zaman, keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda mağaranın olduğunu söyledi.

Haberde İnsan 02.03.2021, 13:41
2
(Özel) 29 yıldır mağaraların gizemli dünyasını araştırıyor

Zonguldak’ta 49 yaşındaki Engin Zaman, 29 yıl önce karanlık denizlerde başladığı çalışmalarında kentin mağaralarını araştırıyor. 350 milyon yıllık geçmişiyle dikkat çeken Gökgöl Mağarası başta olmak üzere kentin Avrupa’da çok özel bir yere sahip olduğunu anlatan Zaman, keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda mağaranın olduğunu söyledi.

Kent merkezinde mağara turizmiyle ilgilenen 49 yaşındaki Engin Zaman, Zonguldak’ın mağara anlamında Avrupa’da çok özel bir konuma sahip olduğunu ifade etti. 29 yıldır mağaraların keşfedilmesi ve turizmine yönelik araştırma ve çalışmalar yapan Zaman, aynı zamanda bilimsel çalışmalara da katkı sağlıyor. Mağara keşifleri sırasında omurgalı, omurgasız yeni canlı türlerine de rastlandı. 350 milyon yıllık geçmişiyle Gökgöl Mağarası’nın önemine dikkat çeken Zaman, "29. yıl bu yıl. Ben ilk karanlık denizlerde ilerlemeyle başladım. Bu günkü geldiğimiz noktada şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Zonguldak mağara anlamında Avrupa’da çok özel bir yere sahip. Mağaralarımız özellikle bir kaç mağaramız dünya çapında çok özel yerlere sahip. Bunları görünce o gizemli dünyayı insan daha çok araştırmak istiyor. Akademisyenlerle birlikte ortak çalışmalar yürütüyoruz. Gerçekten müthiş bir potansiyel bu. Hem turizm anlamında hem de bilim açısından da çok önemli yer. Gökgöl Mağarası çok özel bir mağaradır. Dünyada onun gibi uzunluk anlamında değil, derinlik anlamında da değil. İçerisinde yapısından kendi yapısından dolayı devoniyen ve karbonifer dediğimiz her iki döneme de 420 milyon yıl ila 350 milyon yıl arasında oluşan bir mağara. Bu anlamda müthiş bir yer. Kayaç tabakasının oluşması. İçerideki gezdiğimiz alanın oluşması daha genç 3.5-4 milyon yılı kapsar" diye konuştu.

Kızılelma-Cumayanı sistemi bakanlığın listesinde

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce araştırma yapılan 60 mağara arasında Zonguldak’taki Kızılelma-Cumayanı mağara sistemi de yer alıyor. 10 kilometre uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun ikinci mağara sistemi olarak bilinen Kızılelma-Cumayanı mağarasında araştırmalar yapıldı. Diğer mağaralarla birlikte doğal yapının yanı sıra biyolojik çeşitliğe ilişkin yeni veriler elde edildi. Çalışmalara ilişkin konuşan Engin Zaman, "Geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı proje yürütmüştü. Arkadaşlar geldi. Ben de yardımcı oldum onlara. Öncelikle bir kere Zonguldak’ta eksiğimiz şu. Bir çok valilerimize de ilettim. Zonguldak kamuoyuna bir kere daha söyleyeyim. Biz Zonguldak’ta ne kadar toplam mağaramız olduğunu bilmiyoruz. Benim tahminlerime göre 100-150 civarında mağaramız olması gerekiyor. Devletimizin elinde haritalandırılmış 21 mağara var. Bunların 11’i tescillenmiş. Kültür Varlığı olarak tescillenmiş. Bunların dışında benim yapmış olduğum çalışmalarda 48 mağara var. Şu anda 60-70’e yakın mağaramız çalışılmış durumda. Çalışamadığımız bir o kadar daha mağaralarımız olduğunu düşünüyorum. Bunları çalışmak sadece benim tek başıma yapacağım bir şey değil. Bu yüzden kulüp kurduk. Zonguldak Doğa Sporları Kulübü. Bu kulüpte sporcular yetiştirip hem de profesyonel mağara turizminin yapılabilmesi hem de burayı Avrupa’da hak ettiği yere getirebilmek için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Gökgöl Mağarası mikroklima özelliği taşıyor

Türkiye’nin gezilebilir ve halka açık 875 metrelik alanı ile en uzun 10. mağarası olan Gökgöl Mağarası, mercan fosillerin yanı sıra en yaşlı yapı oluşumlarına da ev sahipliği yapıyor. Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde bulunan Gökgöl Mağarası, Türkiye’nin önemli mağaraları arasındaki yerini koruyor. Yıl içinde sıcaklık ve nem oranının fazla değişmemesi nedeni ile mikroklima özelliğine sahip olmasıyla bilinen mağaranın girişten büyük çöküntü salonuna kadar olan bölümleri ’Fosil giriş’, ’Astım Salonu’, ’Harikalar Salonu’ gibi adlarla nitelendirildi. Gökgöl Mağarası, Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi (ZMZM) ile ilgi odağı olacak. Yaklaşık 6.5 milyon liralık bütçe ile çalışmalara geçen Kasım ayında başlayan çalışmalar ise tüm hızıyla sürüyor.

Mağaranın tanıtımı için Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri de opera ve yöresel türküler seslendirmiş ve mağarada çekilen klipler büyük ilgi görmüştü.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20