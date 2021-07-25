(Özel) 25 yıllık bakkal ‘askıda bozuk para’ kampanyasıyla çocukları sevindiriyor

Büyükçekmece Mimaroba’da 25 yıldır bakkallık yapan Ali Vural, çocuklar için ‘askıda bozuk para’ kampanyası yapıyor. Kampanya ile parası olmayan ya da eksik gelen çocuklar bakkaldan istediklerini alıyor.

Büyükçekmece Mimaroba’da 25 yıldır bakkallık yapan Ali Vural, 2 seneden beri çocuklar için ‘Askıda bozuk para’ kampanyası yapıyor. Mahallelerinde çocukların sık sık bakkaldan alışveriş yaptığını ve çoğu zaman paralarının eksik olduğunu veya hiç paralarının olmadığını söyleyen bakkal Ali Vural, 2 sene önce ‘askıda bozuk para’ kampanyası başlattı. Mahallelinin askıya koyduğu paralarla çocuklara istedikleri ürünü veren bakkal, ilk defa gelen müşterilerin kampanyaya oldukça şaşırdıklarını söyledi.

“Bakkalıma gelen çocuk ihtiyacını karşılamadan çıkmaz”

Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine ‘askıda bozuk para’ kampanyası başlattığını söyleyen Vural, “İki arkadaşımın tavsiyesi üzerine çocuklar için ‘askıda bozuk para’ kampanyasını başlattık. Bu kampanyaya daha sonra ilgi arttı. Şu an çocuklar da memnun bu işten, bizler de memnunuz. Çocuklar geliyor isteğini alıyor. Para eksiği olursa askıdaki paralardan karşılıyoruz. Çocuk bakkala geldiğinde istediğini parası eksik olsa bile alabiliyor” diye konuştu.

“Askıda bozuk parayı diğer esnaflara da öneriyorum”

Gelen çocukların art niyetli olmadığını, sadece ihtiyaçları kadar para aldıklarını söyleyen Vural, “Çocuklar bu kampanyayı art niyetli kullanmıyor. Gerçekten eksikse paraları, ihtiyaçları varsa alıyorlar. Daha fazlasını istemiyorlar. Diğer esnaf arkadaşlara da tavsiyem bu uygulamayı yapsınlar. Çok iyi bir uygulama bana göre” dedi.

Bakkaldan alışveriş yapmak için gelen ve askıya para koyan Önder Yeşil, “Bakkala geldiğimde baktım ‘Çocuklara askıda bozuk para bulur’ yazısını gördüm. Burada da çocuklar sağ olsun çok fazla. Ben de elimden geldiğince 3-5 bir şeyler bıraktım. Uygulama çok güzel. Özellikle yazın çocuklar dondurma peşinde koşturuyor. Elimizden geldiği kadar katkıda bulunacağız” dedi.