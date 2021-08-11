Özdemir ailesinin acı günü

Bakırköy Belediye Eski Başkanı, Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı ve Anavatan Partisi Eski Genel Başkanı Ali Talip Özdemir’in eşi ve iki çocuğunun annesi, Öznur Özdemir Özaltın vefat etti.

Özaltın’ın cenazesinin, Cuma namazı sonrası Üsküdar Karacaahmet Şakir Camiin’den kaldırılacağı aktarıldı.

Aynı zamanda Özaltın Holding’in 2016 yılında vefat eden kurucusu Nuri Özaltın’ın kızı Hayrettin Özaltın’ın kız kardeşi olan Öznur Özdemir Özaltın çocuklarıyla birlikte şirketlerin yönetimini devralmıştı.