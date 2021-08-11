banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew'a cinsel istismar davası!
Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew'a cinsel istismar davası!
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti

Özdemir ailesinin acı günü

Bakırköy Belediye Eski Başkanı ve Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı, Ali Talip Özdemir’in eşi ve üç çocuğunun annesi, Öznur Özdemir Özaltın vefat etti...

Haberde İnsan 11.08.2021, 18:50 11.08.2021, 19:40
Özdemir ailesinin acı günü

Bakırköy Belediye Eski Başkanı, Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı ve Anavatan Partisi Eski Genel Başkanı Ali Talip Özdemir’in eşi ve iki çocuğunun annesi, Öznur Özdemir Özaltın vefat etti.

Özaltın’ın cenazesinin, Cuma namazı sonrası Üsküdar Karacaahmet Şakir Camiin’den kaldırılacağı aktarıldı.

Aynı zamanda Özaltın Holding’in 2016 yılında vefat eden kurucusu Nuri Özaltın’ın kızı Hayrettin Özaltın’ın kız kardeşi olan Öznur Özdemir Özaltın çocuklarıyla birlikte şirketlerin yönetimini devralmıştı.

Yorumlar (0)
28°
açık