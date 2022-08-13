Özal’ın korumasının ilginç hobisi

8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın korumalığını yapmış 70 yaşındaki emekli özel harekat polisi Bahtiyar Acartürk, doğal taşları takıya dönüştürüyor. Acartürk, dere ve deniz kenarından bulduğu küçük taşları değerlendirdiğini söyledi.

Emekli özel harekat polisi Bahtiyar Acartürk, evini balkonuna kurduğu sistemle doğal taşları takı haline getiriyor. Dere, deniz kenarlarından topladığı kuvars, agat, obsidyen gibi doğal taşları belirli işlemlerden geçiren Acartürk, bunlardan kolye ve küpe yapıyor. Özel harekatçı ve silah uzmanı Acartürk’ün küçük yaşta babasının kendisini takıcının yanına işe vermesiyle başlayan doğal taşları işleme hikâyesi 55 senedir hobi olarak devam ediyor.

55 yıldır bu işle uğraştığını ifade eden Bahtiyar Acartürk, "Emekli olalı 20 sene oldu. 20 senedir hiç boş durmadım, çeşitli işler yaptım. Daha çok güvenlik okullarında silah bilgisi ve koruma dersleri verdim. Özel harekatçı ve silah uzmanı olduğum için güvenlik okullarında ders verdim. Daha sonraki zamanlarda direksiyon öğretmenliği de yaptım. Direksiyon öğretmenliğinden sonra başka bir iş yapayım dedim ve otobüs aldım. Otobüsle beraber servis şoförlüğü yaptım, bazı firmaların servis şoförlüğünü yaptım. O firmanın işçilerini taşıdım. Daha sonra yaşım dolduğu ve ticari otobüs süremeyeceğim için işten ayrılmak zorunda kaldım. Çocukluğumda babamın beni takıcının yanında işe vermesiyle birlikte doğal taşları tanıdım. Çocukluğumdan bu zamana kadar doğal taşlarla kolye ve küpe gibi takılar yaptım. Dere kenarından, deniz kenarından bulduğum küçük taşları değerlendiriyordum. Eşime dostuma bu taşlardan kolye, küpe, yüzük gibi takılar yapıyorum" diye konuştu.

"Evime bir sürü malzeme aldım"

Evinin balkonuna kurduğu sistemle taşları takıya dönüştüren Acartürk, "Ben bu işi ilerletmeye karar verdim. Bazı sosyal medyada bu işle uğraşanlara doğal taşları iyi bildiğim için yardımcı oldum. Bu kişiler buldukları taşları bana getirerek kendileri yapamayacakları için ben de onlara küpe, kolye gibi takılar yaparak yardımda bulundum. Bu takıları toptan sattığım oldu, dükkanlara bıraktığım oldu. Evimde ben bu işi hobi olarak yapmaya başladım. Evime bir sürü malzeme aldım ve bu işi yapmaya başladım. Aşağı yukarı 5 senedir bu işi tam anlamıyla yapıyorum" şeklinde konuştu.

Acartürk, Amerika ziyaretlerinde merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın korumalığını yaptığını sözlerine ekledi.