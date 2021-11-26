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Öz İplik İş Genel Başkanı Ay: “Biz yaşanabilir bir dünyanın davacısı ve taşıyıcısıyız”

Öz İplik İş Genel Başkanı Rafi Ay, “Biz yaşanabilir bir dünyanın davacısı ve taşıyıcısıyız. Bu dava insanca yaşam, tüm canlılara saygı, adil ücret, sıfır şiddet, temiz üretim, temiz çevre, sevgi, hukukun üstünlüğü gibi konular üzerine kuruludur” dedi.

Haberde İnsan 26.11.2021, 15:03
Öz İplik İş Genel Başkanı Ay: “Biz yaşanabilir bir dünyanın davacısı ve taşıyıcısıyız”

Öz İplik İş Genel Başkanı Rafi Ay, “Biz yaşanabilir bir dünyanın davacısı ve taşıyıcısıyız. Bu dava insanca yaşam, tüm canlılara saygı, adil ücret, sıfır şiddet, temiz üretim, temiz çevre, sevgi, hukukun üstünlüğü gibi konular üzerine kuruludur” dedi.

Öz İplik İş tarafından yürütülen, Norveç Büyükelçiliği tarafından finanse edilen “İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi” kapsamında bir otelde Sosyal Diyalog Platform Toplantısı düzenlendi. İşçi, işveren, sivil toplum kuruluşları, devlet kurumları, akademisyenler, Diyanet İşleri, Birleşmiş Milletlere bağlı uluslararası kuruluşlar ve konuyla yakından ilgili tüm tarafların katıldığı toplantıda Öz İplik İş Genel Başkanı Rafi Ay, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, Industriall Avrupa Genel Sekreteri Luc Triangle birer açılış konuşması yaptı.

"Biz yaşanabilir bir dünyanın davacısı ve taşıyıcısıyız"

Öz İplik İş Genel Başkanı Ay, sendika olarak kadına yönelik şiddet ve tacizin önlenmesi için çabaladıklarını belirterek, “Biz yaşanabilir bir dünyanın davacısı ve taşıyıcısıyız. Bu dava insanca yaşam, tüm canlılara saygı, adil ücret, sıfır şiddet, temiz üretim, temiz çevre, sevgi, hukukun üstünlüğü gibi konular üzerine kuruludur. Şiddet konusundaki hassasiyetimiz de bundandır. Şiddet en başta kadın olmak üzere hiçbir kimseye, canlıya, doğaya, eşyaya uygulanamaz, uygulanmamalıdır. Sendikamız dünden bugüne şiddetin her türlüsüyle mücadeleyi kendine görev bilmiştir” dedi.

Kadına yönelik şiddetin temel hakların ve özgürlüklerin ihlali olduğunu vurgulayan Ay, “Biliyoruz ki kadına yönelen şiddeti bir günde önleyemeyeceğiz. Belki yıllarca çaba sarfedeceğiz, çalışacağız ama vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizin iş yerinde şiddet ve tacizin sona erdirilmesi için ILO sözleşmesini onaylayan ülkelerden birisi olması en büyük temennimizdir” ifadelerini kullandı.

"Bunun bir zihniyet sorunu olduğunu görüyor ve düşünüyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise konuşmasında şunları söyledi:

“Türkiye’de son 20 yıl içinde kadına yönelik şiddet ve tacizin önlenmesi için kadınlara yönelik çok önemli düzenlemeler yapıldı ve bu konunun hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Bunun daha ilerisi olabilir mi, elbette olabilir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kadına yönelik şiddet ve mücadele konusunun sadece mevzuat sorunu olmadığını, aynı zamanda bunun bir zihniyet sorunu olduğunu da görüyor ve düşünüyoruz. Her ne kadar kadına yönelik şiddetle ilgili sıfır toleransı savunsak ve bu kapsamda hareket etsek de kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması konusunda zihniyet dönüşümü gerçekleştiremezsek şiddeti sıfıra indiremeyeceğimizi biliyoruz.”

Aile içi şiddet konusunda mevzuatta düzenlemeler yapılmasına rağmen şiddetin ortaya çıkması noktasında ciddi problemlerin olduğuna değinen Arslan, “Kol kırılır yen içinde kalır düşüncesinden hareketle konunun aile hiyerarşisi bağlamında değerlendirilmesinin önüne geçilmesi noktasında sıkıntılarımız var. Bu sebeplerle aile içi şiddet sürekli hale geliyor ve aile içi şiddeti tespit etmek, mücadele etmek zorlaşıyor. HAK-İŞ olarak bu konu üzerinde de çalışıyoruz. Konfederasyonumuz bünyesinde oluşturacağımız ofisler aracılığıyla aile içi şiddete maruz kalan üye ve vatandaşlarımızı tespit etmek ve sonrasında destek olma noktasında neler yapabiliriz diye düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

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