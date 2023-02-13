Oyuncaklarını deprem bölgesine gönderen miniğin duygulandıran notu

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü personelinin depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına minik Ayşe Naz, oyuncaklarıyla destek verdi. Oyuncaklarını depremzedeler için gönderen Ayşe Naz, yardım kolisine bıraktığı not ile de herkesi duygulandırdı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen Hatay ve Malatya’ya yardım malzemesi göndermek için Bolu Valiliği ve AFAD koordinesinde çalışma başlatmıştı. Emniyet personelinden gelen gıda, ısıtıcı, hijyen malzemesi, giyim, battaniye vb. gibi ürünler özenle kolilere konularak, yardım tırlarına yüklendi.

Ayrıca Bolu Ticaret ve Sanayi Odası koordinesinde iş adamlarının desteğiyle yaptırılan 4 yaşam konteyneri de, İl Emniyet Müdürlüğünün yardım tırlarına yüklenerek depremde zarar gören Malatya ve Hatay’a uğurlandı.

"Sizi çok seviyoruz"

Polis memurunun 9 yaşındaki kızı Ayşe Naz da, evinde bulunan oyuncaklarını yardım kolilerinin içine koydu. Deprem bölgesinde bulunan yaşıtları için not yerleştiren küçük kız, duyarlı davranışıyla herkesi duygulandırdı. Minik Ayşe Naz’ın notunda, "Merhaba benim adım Ayşe Naz. 9 yaşındayım. Deprem yüzünden sizin adınıza çok üzgünüm. İnşallah daha iyi olursunuz. Her gün sizin için dua okuyorum. İnşallah dualarım gerçekleşir. Ben ve ailem elimizden gelene kadar size yardım etmeye çalışıyoruz. Sizi çok seviyoruz" ifadeleri yer aldı.