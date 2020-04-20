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Oyuncak araba koleksiyonuna servet harcadı

ORDU’NUN FATSA İLÇESİNDE KÜÇÜK YAŞLARDAN BU YANA ARABA MERAKI OLAN TUĞRUL ÖZKAN, OLUŞTURDUĞU MODEL ARABA KOLEKSİYONUNA SERVET HARCADI.

Oyuncak araba koleksiyonuna servet harcadı

ORDU’NUN FATSA İLÇESİNDE KÜÇÜK YAŞLARDAN BU YANA ARABA MERAKI OLAN TUĞRUL ÖZKAN, OLUŞTURDUĞU MODEL ARABA KOLEKSİYONUNA SERVET HARCADI.

20 Nisan 2020 Pazartesi 08:55
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Oyuncak araba koleksiyonuna servet harcadı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde küçük yaşlardan bu yana araba merakı olan Tuğrul Özkan, oluşturduğu model araba koleksiyonuna servet harcadı.

Fatsa ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Tuğrul Özkan küçük yaşlarda başladığı oyuncak araba merakına 22 senede tam 50 bin lira harcayarak koleksiyon oluşturdu. Farklı modeldeki arabalarına evinde özel bir alan da oluşturan Özkan, yıllardır biriktirdiği oyuncaklarına gözü gibi bakıyor. Model arabalarına yaklaşık 50 bin TL harcayan Tuğrul Özkan’ın bu merakı kendine galericilik mesleğini de kazandırdı.

"Dünyada eşine az rastlanır araçlar koleksiyonumda var"

10 yaşından bu zamana kadar çok sayıda aracı biriktiren ve model arabaları için evinin bir odasına camdan vitrin yaptıran Özkan, “Dünyada eşine az rastlanır araçlar koleksiyonumda var. Onlara gözüm gibi bakıyorum. Özel yaptırdığım camlı vitrinin içinde canım sıkıldığı zaman model arabalarımı çıkarıyorum onlarla stres atıyorum ve dertleşiyorum” dedi.

"Galericiliği bu yüzden seçtim"

Özkan, “Otomobillere tutkum çocukluğumdan bu zamana kadar gelen özel bir durum. 10 yaşımda model araba almaya başladım ve onlarla çok zaman geçiriyordum. Eskiden halıların üzerilerinde sürüyordum oyuncaklarımı. O anki heyecanım devam ediyor ve model araba almaya devam ediyorum. Farklı modellerde ki araçları ömrüm boyunca biriktirmeye devam edeceğim. Otomobil tutkum daha da büyüdü ve meslek olarak galericiliği tercih ettim. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum” diye konuştu.

"Model araçları seviyorum"

Lisanslı modelleri biriktirdiğini söyleyen Tuğrul Özkan, “Ortalama model aracın maliyeti 350 TL’dir. 50 bin TL harcadım bu özel koleksiyonum için. Yaşım ilerlese de devam edeceğim biriktirmeye. Evimin bir odasını bu araçları saklamam için vitrin yaptırdım” şeklinde konuştu.

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