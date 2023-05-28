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Oy kullanmaya gelinlik ve damatlıkla geldiler
EDİRNE'DE DÜNYAEVİNE GİRECEK ÇİFT, CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TURUNDA OY KULLANMAK İÇİN GELİNLİK VE DAMATLIĞIYLA SANDIĞA GİTTİ.
Haberde İnsan 28.05.2023, 17:30
Edirne’de dünyaevine girecek çift, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda oy kullanmak için gelinlik ve damatlığıyla sandığa gitti.
Akşam saatlerinde düzenlenecek düğün töreni öncesi gelinlik ve damatlıkla merkeze bağlı Nişancıpaşa Mahallesi’ndeki 50. Yıl İlkokulu’na gelen Deniz ve Semih Abbasoğlu çifti, kayıtlı oldukları sandıkta oy kullandı. Gelin ve damadı görenler alkışladı.