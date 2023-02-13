Otomobilini depremzedeler için sattı

Tokatlı bir vatandaş yaklaşık 20 yıldır kullandığı otomobilini depremzedeler için satarak AFAD’a bağışta bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem sonrasında yaraların sarılması için ülke genelinde seferberlik başlatıldı. Depremzedelere yardımda bulunmak isteyen Tokatlı vatandaş ise 20 yıldır kullandığı 1995 model otomobilini satışa çıkarttı. Sadullah Sezer, otomobile “Bu aracın satış bedeli AFAD’a bağışlanacaktır” şeklinde yazı asarak Cumhuriyet Meydanına sergiledi. Yaklaşık 2 gündür satış için bekletilen otomobili Yeni Galericiler Sitesi Kooperatifi üyeleri 100 bin liraya satın aldı. Duyarlı vatandaş otomobilin satışından aldığı parayı AFAD’ın hesabına bağış yaptı. Aracı satın alan Kooperatif Başkanı Ahmet Duran Uçar, otomobili tekrar satışa çıkartarak AFAD’a bağış yapacaklarını söyledi.

Yaşadığı duyguları ifade eden Sezer, “Devletimizin yanında olalım, destek verelim istedik. Bugün devletimizin yanında olmayacağız da ne zaman olacağız. Rabbim bize bu fırsatı verdi. Ben bir fiyat koymadım. İhtiyaç sahipleri için otomobilimi sattığım için mutluyum. Deprem bölgesine de gittim. Orada her şey fazlası ile var. Kendi fikrim nakdi para desteği verilmesi daha iyi olur” diye konuştu.

Otomobilin değerinin üzerinde satıldığını ve AFAD’a bağışta bulunduğunu belirten Sezer, “İnşallah deprem bölgesindekilere bir faydamız olur. Bizde bundan huzurlu oluruz” diye konuştu.