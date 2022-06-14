Otomobilin ezmesi sonucu 1 patisini kaybeden kedi, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Zonguldak’ta kent merkezinde otomobilin ezmesi sonucunda bir patisini kaybeden sokak kedisi, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Zonguldak’ta kent merkezinde 1 yaşındaki sokak kedisi, iki ayağının üzerinden otomobil geçmesi sonucu ağır yaralandı. Sürücünün kaçıp gittiği kediye hayvanseverler sahip çıktı. Kedi, hemen kent merkezinde bulunan veteriner kliniğine getirildi. Veteriner hekim Önder Alkan tarafından müdahale edilen kedinin 1 patisi kurtulamazken, diğer patisinin ise yarısı alındı. Yoğun bakımda tedavisi devam edilen kedinin kritik süreci atlattığı takdirde ise 1 patisine protez takılarak yürütülmesi planlanıyor.

Veteriner hekim Önder Alkan, "İki gün önce yaralanma ile geldi bize. Yaralanmanın ne olduğunu tabi ki bilmiyoruz. Üzerinden araç geçmiş olabilir. 2 bacak da aynı şekilde. Araç geçerken hayvanın ayağının üzerinde freni basmış. Çünkü ayağı parça parça geldi. Hayvanın daha sonra yürümesi için bir aparat takabilmemiz için kurtarabileceğimiz uzak noktadan aplikasyon yapıldı. Bir tanesi fazla değil ama diğerinde aplikasyon fazla oldu. Şu anda hastamız enfeksiyonla mücadele ediyor. Çünkü o bölgeden enfeksiyona maruz kaldı. Tedavisi devam ediyor. Vatandaş bize buna getirdi. Daha sonra hayvansever dernekleri sahip çıktılar. Tedavi etmeye biz de yardımcı olduk. Tedavi etmeye çalışıyoruz. Kritik bir dönemi var. Enfeksiyon şekillenmezse hastamız inşallah düzelecek. Daha sonra protez çalışmalarına başlayacağız. 1 patinin tamamı alındı. 1 tanesi de yakın noktadan alındı. İyileşme sağlandıktan sonra hastamızı yürüteceğiz. 1 tanesine de protez yapma durumumuz var. Sokakta yaşama şansı yok. Artık evde yaşayacak. Bize erken getirilmesi büyük şans. Eğer erken getirilmeseydi hastayı kaybederdik" dedi.