Otomobilin altına giren kediyi itfaiye kurtardı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da otomobilin altına giren yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin altına giren yavru kedinin sesini duyan vatandaşlar ilk önce kendi imkanlarıyla onu çıkartmaya çalıştı. Vatandaşlardan korkan kedi, arabanın motor kısmına doğru kaçtı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kedinin ulaşılamaz bir yerde olduğunu görünce aracı kontrollü bir şekilde itfaiye merkezine götürdü. Burada yapılan müdahalede ürken kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaklaşık 1 saat süren çabalarına rağmen kediyi otomobilin altından kurtaramadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, “Önce kedi ağlama sesleri duyduk. Sonra baktık arabanın altına kaçmış. Süt ve mama verdik, yaklaşık 1 saattir kediyi kurtarmaya çalıştık fakat kedi arabanın altından çıkmadı. Kendi imkanlarımızla kediyi çıkaramayınca itfaiyeyi çağırdık” dediler.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan kedi, doğaya bırakıldı.