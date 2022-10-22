Otomobile ve polis aracının motoruna giren kediyi çıkartmak için seferber oldular

Karaman’da önce park halindeki otomobile daha sonra polis aracının motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ve polis ekiplerince güçlükle çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Abbas Mahallesi 322. Sokak’ta park halindeki bir otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan mahalle sakinlerinden Rahime Şahin, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler otomobil sürücüsüne ulaşıp kaputu kaldırarak motor ile kaput arasında bulunan yavru kediyi çıkardı. Daha sonra yavru kedi, çevredeki vatandaşlara verildi. Vatandaşların elinden bir anda tekrar kurtulan yavru kedi bu sefer de kaçarak trafik polisinin aracının motor kısmına girdi. Kedinin polis aracına girmesi polislerde bir anlık şaşkınlığa sebep olurken, orada bulunanları da güldürdü. Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yavru kediyi saklandığı yerden çıkardı. Yavru kedi Rahime Şahin’e teslim edildi.

“Kedi çok miyavlıyordu”

Kediyi dışarı çıkarmak için bir süre kendi başına uğraştığını söyleyen Rahime Şahin, “Yoldan geçen bir abi geldi. O yardım etti. Süt alıp geldik belki sütün kokusuna gelir diye, kedi de gelmedi. En son çare olarak ekipleri aramak zorunda kaldık” dedi.