Otomatik bariyer sorununa manuel çözüm

Kütahya’da sık sık arıza yapan hemzemin geçitlerdeki otomatik bariyer bir türlü çözüm bulunamadı.

Kütahya’da otomatik bariyer Tren Garı’nın dışında, görevli personel olmayan hemzemin geçitlerde uygulanıyor. Sistem sağlıklı çalıştığında tren hemzemin geçide bin 200 ila bin 500 metre arasında yaklaştığında otomatik olarak devreye giriyor. Bariyerler kapanıyor. Tren uzaklaşınca bariyerler yeniden açılıyor.

Ancak bazen de tren gelmediği ya da tren geçip gittiği halde kendiliğinden açılması gereken otomatik bariyer açılmıyor ve görevliler hemzemin geçitteki arızayı giderinceye kadar bariyerler kapalı kalabiliyor. Bahçelievler mahallesinde yer alan otomatik bariyer yine arıza yaptı. Ancak vatandaşlar bu kez çareyi kendi yöntemlerini uygulamakta buldu. Yoldan geçen vatandaşlar trafik sıkışıklığını gidermek için bariyeri kendi elleriyle kaldırarak araçların geçişini sağladı. Hemzemin geçitte arıza giderilinceye kadar vatandaşların bu tehlikeli yöntemi uygulamaya devam ettikleri gözlemlendi.