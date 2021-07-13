Otogarda seyahat ve aşı hareketliliği

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala İzmir Otogarı’nda hareketlilik başladı. Gün içerisinde 940 aracın çıkış yaptığı ve bu sayının önümüzdeki günlerde binin üzerine çıkacağı tahmin edilirken, otogarda aşı standı da açıldı. Aşı olmak isteyen yolcular, aşılarını olup yolculuğa çıktı.

19 Temmuz’da başlayan Kurban Bayramı öncesinde İzmir Otogarı’nda hareketlilik yaşanmaya başladı. Pek çok vatandaş, 15 Temmuz’un da resmi tatil olması nedeniyle tatil günlerini birleştirince tatil planları öne çekildi. Günde 940 aracın çıkış yaptığı İzmir Otogarı’nda ilerleyen günlerde bu sayının binin üzerine çıkacağı tahmin edilirken, otogarda aşı standı da açıldı. Aşı olmak isteyen yolcular, yola çıkmadan önce aşılarını oldu.

“Günde 80 bin yolcuyu bulur”

İZOTAŞ İşletme Büro personeli Abdullah Yılmaz, “Otogarda yoğunluk başladı. Gün içinde illere çıkan araç sayımız 940 civarında. Bu da şu anda 36 bin yolcu demek. İlçe otobüsleri ile bu rakam 50 bin yolcuyu geçiyor. İlerleyen günlerde bu rakam 80 binleri bulur. Firmalar her gün ilave araç ekliyor. Günlük araç sayısı binin üzerine çıkar. Normalleşme sürecinden sonraki en fazla hareketlilik bu dönem olacak. Sektörümüz canlandı, esnafımız rahat nefes aldı. Bir hafta öncesinden Kurban Bayramı için yapılan rezervasyonlar doldu. Firmalar araç sayılarını yükseltiyor” dedi.

Ek seferler konuldu

Pamukkale Turizm Operasyon Müdürü Ahmet Dombaz da, “15 Temmuz da resmi tatil olduğu için pek çok vatandaş tatillerini birleştirdi. Bugün akşam üzerinden itibaren hareketlilik daha da artacak. İlk günden bilet satışlarında yüzde 20 artış var. İlerleyen günlerde bu oran yüzde 100’e kadar ulaşır. Bayrama özel ek seferlerimiz başladı, önümüzdeki günlerde ek seferler de artacaktır. Vatandaşlarımız artık planlı olarak seyahat ediyor. Biletlerini önceden alıyorlar. Bir anda karar verip bilet almaya gelen var ama yüzde 80’i planlı yolculardan oluşuyor” diye konuştu.

Otogarda kurulan aşı standına gelen yolcular da aşı oldu. İkinci aşısını yolculuk öncesi olan Cafer Gülsoy isimli vatandaş, “Bu ikinci aşım. Aşıya karar vermek, yaşamaya karar vermek. Yaşamayı sevdiğim için aşı olmak istiyorum. Bugün Kuşadası’na gideceğim, denk gelince ikinci aşımı olmak istedim. Bayramı Sivas’ta geçireceğim. Herhangi bir tehlike olmaması için aşı olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

65 yaş olmasına karşın henüz ilk aşısını olan Mehmet Güçal da, “Bu benim ilk aşım. 65 yaşındayım ama aşı olmaya fırsat bulamamıştım. Ben 20 yıldır garajda yaşıyorum. Hazır burada stant kurulmuşken aşı olmak istedim. Heyecanlıyım” dedi.

Bayramı Dalaman-Datça arasında geçireceğini belirten İrem Gökçe adlı yolcu da, “Dalaman’a arkadaşımın yanına gidiyorum. Kurban Bayramı’nda Datça’ya geçeceğim. Koronadan dolayı kalabalık yerleri tercih etmiyorum” ifadelerini kullandı.