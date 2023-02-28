Otobüste unuttuğu altın ve para dolu çantasına kavuştu

İzmir Urla’da bindiği otobüste yaklaşık 100 bin değerinde altın ve nakit paranın bulunduğu çantasını unutan kadın, kayıp eşya bürosundan çantasına kavuştu. Borçları için biriktirdiği altınlar ve nakit parası bulunduğu için büyük mutluluk yaşayan kadının çantasını almadan otobüsten inme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde İzmir’in Urla ilçesinde 984 No’lu belediye otobüsüne binen 67 yaşındaki Sezer Aktan, borçları için biriktirdiği altın ve nakit para dolu çantayı otobüste unutarak saat 21.50 sırasında durakta indi. Şoför Mehmet Ali Sarıbaş’ın bulduğu çantada ise 11 adet cumhuriyet altını, 3 adet 24 ayar gram altın, 2 adet çeyrek altın, 4 adet banka kartı, kimlik kartı, otobüs kartı ve 3 bin 65 lira bulundu. Bulunan çantayla ilgili tutanak tutulurken, Aktan’ın çantası İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü Kayıp Eşya Bürosuna getirildi. Çantayı otobüste unuttuğunu fark etmeyen, belediye yetkilileri kendisine ulaştığında büyük sevinç yaşayan Aktan, kayıp eşya bürosuna gelerek çantasını teslim aldı. Otobüs içerisinde yer alan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Aktan’ın telefonla konuşurken çantasını almayı unutarak otobüsten inmesi ve şoförün çantayı bulması yer aldı.

“Çantayı bulandan Allah razı olsun”

Çantasını teslim alan Aktan, “Çok sevindim. Kafam çok yoğundu. Dalgınlığıma denk gelmiş. Nasıl unuttuğumu anlayamıyorum. Çantayı bulandan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Yolda giderken çantayı sırt tarafıma koymuştum. Çantayı bırakıp durakta pat diye inmişim. Çantayı kaybettiğimi, belediye beni arayınca anladım. İyi ki kaybettiğimi hemen fark etmemişim yoksa sabaha kadar uyuyamazdım. Fatura borçlarım vardı ayrıca altınları da başka borçlarım için biriktirmiştim” diye konuştu.

“Bulunan eşyalar mutlaka bize ulaşıyor”

Çantayı sahibine teslim eden kayıp eşya bürosu sorumlusu Turgay Oğuz da “Eşya bulunur bulunmaz tutanak tutulmuş, görevli arkadaşa teslim etmiş. Güvenlik grup amiri arkadaşımız da çantayı bize teslim etti. Vatandaşın telefonuna ulaşıp kendisiyle temasa geçtik ve bugün çantayı sahibine teslim ettik. Otobüslerimizde 7/24 sesli kamera sistemi var. Bulunan eşyalar mutlaka bize ulaşıyor. Biz de vatandaşa teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.