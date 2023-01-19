Otobüse tırmanan magandaların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Tekirdağ’da otobüsün arkasına tırmanarak yolculuk eden iki gencin can güvenliğini hiçe saydığı anlar, bir vatandaşın telefon kamerasıyla görüntülendi.

Trafikte seyreden halk otobüsüne tutunarak yolculuk eden iki genç, başlarına gelebilecek kaza tehlikesini umursamadı. Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde iki gencin, otobüsün arkasına tutunarak yolculuk ettiği o anlar, bir vatandaşın telefon kamerasına takıldı. İlçenin işlek yollarından Salih Omurtak Caddesi üzerinde bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, iki gencin halk otobüsünün arka kaportasına çıkarak yolculuk ettiği gözlendi. Kaza tehlikesi umurunda bile olmayan iki gencin tehlikeli yolculuğu, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Kazaya davetiye çıkaran bu gençlerin umursamaz tavırları dikkat çekerken, trafiği tehlikeye düşürdükleri yetmediği gibi sürücü ve vatandaşların da sinirlerini gerdi.

Öte yandan, daha önce de benzer olaylar yaşanmasına ve polis tarafından ceza kesilmesine rağmen, bazı sorumsuz gençlerin uslanmadığı görülüyor.