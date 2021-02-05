Oto tamircisi, 7 köpek yavrusu ve annesine sahip çıktı

Amasya’da bir oto tamircisi, atölyesinin karşısındaki hurda otomobilin içinde yeni doğum yapan sokak köpeği ve 7 yavrusuna sahip çıktı.

Amasya Küçük Sanayi Sitesi’ndeki atölyesinin karşısında bulunan hurda otomobilden yavru köpek seslerinin geldiğini fark eden oto tamircisi Feridun İlgözoğlu, anne köpek ve yeni doğmuş yavrularıyla karşılaştı. Önce kahvaltı için getirdiği çorbadan ısıtıp anne köpeği besledi. Ardından otomobilin etrafını tahta parçaları ve battaniyeyle kapatarak geceleri soğuktan üşümemelerini sağlamaya çalıştı.

3 gündür sabah erkenden iş yerini açması sonrası çorba, süt ve çevredeki esnafların getirdiği yiyecekleri anne köpeğe veren evli ve 3 çocuk babası İlgözoğlu, bu sayede annenin yavrularını beslemesini sağladı.

Sitedeki sokak köpekleri için mama dağıtan Amasya Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri ve hayvansever vatandaşlardan da destek alan 59 yaşındaki İlgözoğlu, bir süre daha sevimli misafirlerine bakmayı sürdüreceğini söyledi.