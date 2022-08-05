Oto servisinde kedi kurtarma seferberliği

Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü mahallesinde bir oto servisinde aracın alt bölümüne sıkışan kediyi kurtarma çalışması cep telefonuna böyle yansıdı. Titiz çalışma sonucu zarar verilmeden bulunduğu yerden çıkartılan kedi, hayvan bakım merkezine götürülürken, uzmanlar sürücüleri uyararak mutlaka araçlarını çalıştırmadan alt kısımlarını kontrol etmelerini istedi.

Alınan bilgiye göre, park halinde bulunan otomobilin altına giren kedi, sürücünün aracı çalıştırması sırasında bağırma sesi üzerine hemen otomobilini stop etti. Sıkışan kedinin oto servisinde kurtarılmasına karar verilirken kedi otomobille birlikte çekiciye yüklenerek oto servisine getirildi. Burada adeta kediyi kurtarma seferberliği başlatılırken, uzun titiz çalışma sonucu kediye zarar vermeden bulunduğu yerden çıkartıldı.

Oto servisi çalışanlarından Miraç Ölmez, kedinin kayış bölümüne sıkıştığını belirterek “Müşterimiz aracını mahalle arasına çekmişti. Burada bir kedi aracın alt bölümünden kayışların arasına girmiş. Müşterimiz bunu fark etmedi aracını çalıştırdığı esnada kedinin bağırması üzerine müşterimiz aracını hemen stop etti. Aracı gidip baktık kedi kayış bölümünün arasına sıkışmış. Daha sonra aracı çekiciye yükleyip servisimize getirdik. Aracı yukarı kaldırdığımızda kedinin kayış arasına sıkışmış. Kediye hiçbir zarar vermeden kayışı keserek kediyi oradan alarak gerekli bakımı için Akçaabat’taki hayvan bakım barınağına götürdük. Eğer müşteri fark etmeseydi daha farklı durumlar olurdu” dedi.

Araçlarını çalıştırmadan önce mutlaka kontrol etsinler

Sıcak havalarda bu tür olaylarla zaman zaman karşılaştıklarını belirten Ölmez, bölgede özellikle kemirgen hayvanların araçların alt bölümlerine girdiğini hatırlatarak “Araç sahipleri bu konuda daha dikkatle olmalarını öneririz. Çünkü sıcak havadan dolayı kediler klimalı araçların genelde radyatörlerin arasına giriyorlar. Bu tür durumlarla zaman zaman karşılaşıyoruz. Daha önceden de bir kedi tamponun içerisine girmişti aynı şekilde onu da çıkarmıştık. Sıcak havalarda klima radyatörü serin olduğu için genellikle o bölümlere giriyor. Soğuk havalarda ise motorun üst bölümüne akünün yanlarına giriyorlar. Sürücülere uyarımız en basitinden araçlarını çalıştırmadan önce kaputu açarak genel kontrollerini yapsınlar. Motor bölümüne göz gezdirseler çok iyi olur. Genelde araçların alt bölümlerine kemirgenler, fare, sansar, sincap gibi hayvanlar daha çok giriyor. Dolayısıyla bazen araçlara zarar veriyor, genelde kabloları kemiriyorlar” diye konuştu.