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Otizmli yüzücü Tuna’ya pusula oldu

Otizmli yüzücü Tuna Tunca, annesinin deyimiyle antrenörü Mert Onaran ile “Otizmce” bir diyalog kurdu. Buna göre, Tuna ve antrenörü yarışlarda ve antrenmanlarda birlikte suya dalıyor. Tuna, hem temposunu hem de rotasını antrenörüne göre ayarlıyor. Ulusal ve uluslararası pek çok başarı elde eden ikili, 27 Nisan’da Sakız Adası’ndan Çeşme’ye yüzerek farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Haberde İnsan 01.04.2022, 11:29
Otizmli yüzücü Tuna’ya pusula oldu

Otizmli yüzücü Tuna Tunca, annesinin deyimiyle antrenörü Mert Onaran ile “Otizmce” bir diyalog kurdu. Buna göre, Tuna ve antrenörü yarışlarda ve antrenmanlarda birlikte suya dalıyor. Tuna, hem temposunu hem de rotasını antrenörüne göre ayarlıyor. Ulusal ve uluslararası pek çok başarı elde eden ikili, 27 Nisan’da Sakız Adası’ndan Çeşme’ye yüzerek farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Küçük yaşlarda suya olan sevgisi nedeniyle ailesi tarafından yüzme sporuna yönlendirilen 19 yaşındaki Tunca Tunca, 6 yıldır antrenörü Mert Onaran ile çalışıyor. Milli triathlet hocası ile annesinin deyimi ile "otizmce" bir diyalog kuran Tuna, antrenmanlarda ve yarışlarda Mert Onaran ile birlikte suya dalıyor. Tuna için bireysel bir program hazırlayan antrenör Mert Onaran, sporcusunun su içerisinde hem temposunu hem de rotasını belirlemesine yardımcı oluyor. Ulusal ve uluslararası pek çok başarı elde eden Tuna Tunca ve Mert Onaran, 27 Nisan’da ise Ege’nin iki yakasını yüzerek aşacak.

Hedef, Manş ve Cenelitarık’ı geçmek

Tuna ile çalışmalarını anlatan Milli triathlet Mert Onaran, "6 yıl önce Tuna ile yüzmeye başladık. Tuna’nın suya olan bir sevgisi vardı. Zamanla kendini geliştirmeye başladı. Yüzmeye yeteneği vardı ve doğru çalışmalarla onu sporcu haline ulaştırabileceğimizi ailesine ilettim. Bir sene sonunda ilk yarışımıza katıldık. Havuz yarışlarında birçok Türkiye şampiyonluğu var ama fark ettik ki Tuna soğuğa dayanıklı ve denizde yüzmeyi daha çok seviyor. Bu yüzden açık su yarışlarına yönlendik. İstanbul Boğazı’nı ve Çanakkale Boğazı’nı geçtik. Türkiye’de yapılan hemen hemen her açık su yarışında beraber yarıştık, Tuna otizmli gruplar arasında değil kendi yaş gruplarında dereceler elde etti. Bu da otizmli bireylerin doğru yönlendirilerek neler yapabileceğine çok güzel bir örnek. Buradaki başarılarından sonra dünya şampiyonasında katılma hakkı elde ettik ve Mısır’a gittik. Orada da Tuna kendi yaş grubu arasında 4. oldu. Şimdi uluslararası başka yarışlara katılmak istiyoruz. Bunlardan biri Manş, diğeri de Cebelitarık" dedi.

Yarışlarda yanında yüzüyor

27 Nisan’da Sakız Adası’ndan Çeşme’ye yüzeceklerini belirten Onaran, "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü ve nisan ayı da bu anlamda farkındalık ayı olarak kabul ediliyor. Biz de bu farkındalığı artırmak için Tuna ve ben Sakız’dan Çeşme’ye yüzeceğiz. Onunla çok farklı bir diyaloğumuz var. Normalde sporcularımızla hep antrenman bilimine göre çalışırız ama Tuna ile çalışırken Tuna’nın o günkü psikolojisi de bizim için çok önemli. Antrenmanda onun algısına göre anlatıyorum. Normalde sporculara yüzeceği tempoları söylerim ve ona göre yüzerler. Tuna’da ise onunla birlikte suya giriyorum. Onun yüzmesi gereken tempoları göstermek için yanında ben de yüzüyorum. Tuna da benim yanımda yüzmek için aynı tempoda yüzüyor. Yarışmalara da beraber katılıyoruz. Bu sayede onun doğru yönü bulmasını sağlıyorum, rotasını belirliyorum" diye konuştu.

“Otizmce konuşan Tuna’ya otizmce cevap veriyoruz”

Tuna Tunca’nın annesi Gülnur Tunca ise şunları söyledi: “Tuna için bunlar çok büyük bir başarı. Mert Hoca ile çalışmak bizim için bir şans ama eminim ki Mert Hoca da Tuna ile çalışırken otizmli bireylerle çalışma açısından yol kat etti. Çünkü otizmli bireylere bir şey öğretmek istediğinizde ona direkt etki edecek yönergeleri vermeniz gerekiyor. Tuna’ya klasik bir antrenman programı uygulanmıyor. Tıpkı eğitiminde olduğu gibi burada da bireyselleştirilmiş bir program uyguluyoruz. Otizmce konuşan Tuna’ya otizmce cevap veriyoruz. Aramızdaki diyaloğu bu şekilde kurduk. Öğrenemeyen otizmli yok, öğretilemeyen otizmli var.”

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