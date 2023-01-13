Otizmli şampiyonun polis olma hayali gerçek oldu

Adana’da 100 metre serbest yüzme müsabakalarında Türkiye birincisi olan otizmli Ülkü İlayda Sayın’ın polis olma hayali gerçek oldu. Yunus kıyafeti giyen Sayın, motosikletle de gezdirildi.

100 metre serbest yüzme müsabakalarında Türkiye birincisi olan 22 yaşındaki otizmli Ülkü İlayda Sayın, polisleri çok sevdiği için onlarla tanışıp bir de olsa polis olmanın hayalini kurdu. Bundan haberi olan Sayın’ın ailesi polise mail atarak kızlarının en büyük hayalini aktardı. Durum İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’ye bildirildi. İnci’de hemen aile ile irtibata geçilip genç kızın hayalinin gerçekleştirilmesi talimatını verdi. Bu talimat ile harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri İlayda’yı evinden alarak ekipler amirliğine yunus timlerinin yanına getirdi. Yunus ekipleri, İlayda’ya kendilerinin giydiği monttan hediye etti. İlayda, yunus ekipleriyle birlikte motosiklete binip bir günlüğüne polis olmanın keyfini çıkardı.

Duygularını anlatan Ülkü İlayda Sayın, “Bugün bana oyuncak araba, tişört, yunus kıyafeti ve anahtarlık verdiler. 5 saatte 2 bin 800 metre yüzüyorum. Polis araçlarında en sevdiğim ejderha, kirpi, Shorland, land, kobra 1, kobra 2 ve motosikletleri seviyorum. Tayyip dede, Süleyman amca, Doğan amca, Ayberk amca, Semra teyzemi, özel harekat ve bütün polisleri çok seviyorum” dedi.