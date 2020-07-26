banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
6 otomotiv firması kredi paketi kapsamından çıkarıldı
6 otomotiv firması kredi paketi kapsamından çıkarıldı
Almanya’dan flaş Türkiye kararı
Almanya’dan flaş Türkiye kararı
Emre Belözoğlu futbola veda etti
Emre Belözoğlu futbola veda etti
Yaz sıcağında spor yaparken bu 6 hatayı sakın yapmayın
Yaz sıcağında spor yaparken bu 6 hatayı sakın yapmayın

Otizmli Rabia’nın çamaşır makinesiyle başlayıp konservatuvara uzanan başarısı

OTİZMLİ RABİA, 24 YAŞINDA 23 ENSTRÜMAN ÇALIYOR. RABİA, ENGELLİ ÇOCUKLARA MÜZİK DERSİ VERİYOR

Haberde İnsan 26.07.2020, 09:05 26.07.2020, 09:59
2
Otizmli Rabia’nın çamaşır makinesiyle başlayıp konservatuvara uzanan başarısı

Annesinin, küçükken çamaşır makinesinin döner pervanesini izlerken müzik kulağı olduğunu fark etmesiyle otizmli Rabia Aytek’in hayatı değişti. Pendik Belediyesi enstrüman kurslarında eğitim alarak müzik yeteneğini geliştiren otizmli Rabia Aytek, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarının otizmli tek öğrencisi oldu. Aytek aynı zamanda yeteneği ve aldığı eğitim doğrultusunda Pendik Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde engelli çocuklara da müzik eğitimi verirken başarısıyla örnek oldu.

Müzik yeteneği çok küçük yaşlarda annesi tarafından fark edilen ve başarısı konservatuvara uzanan otizmli Rabia Aytek herkese örnek oluyor. Rabia Aytek’in, henüz çocukken çamaşır makinesinin döner pervanesini izlediği sırada annesi tarafından müzik yeteneğinin olduğu keşfedildi. Anne Canan Dolunay Aytek, çamaşır makinesini izlerken yanına metronom koyduğu kızının müziğe yeteneği olduğunu keşfetti. Otizmli Rabia Aytek, ardından büyük bir istekle Pendik Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde enstrüman eğitimine başladı. Aytek, aldığı eğitimle kendisini geliştirerek 24 yaşında 23 enstrüman çalabilir hale geldi. Otizmli Aytek aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda yarı zamanlı eğitim almış ilk otizmli öğrenci ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Musikisi Bölümünde okuyan ilk ve tek otizmli öğrenci oldu. Eğitim hayatına Türk Musikisi Bölümü 3. sınıfta devam eden Aytek, diğer otizmli gençlerin de önünü açmak istediğini belirtti. Aytek, müziğe olan yeteneği ve aldığı eğitim doğrultusunda edindiği bilgileri şimdi Pendik Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde engelli gençlere ücretsiz müzik eğitimi vererek aktarıyor.

“24 yaşındayım, 23 müzik aleti çalıyorum”

Müziğe olan yeteneğini keşfedilmesi hakkında konuşan Rabia Aytek, “24 yaşındayım. 23 tane müzik aleti çalıyorum. Gitar, keman, piyano, kanun, bağlama, çello, vurmalı çalgıların hepsini, klarnet, kemençe ud... İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Tasarım Mimarlık Fakültesi Türk Musikisi bölümüne yerleşen Türkiye’de bir ilk otizmli olma hedefini başardım. Benim arkamdan diğer otizmli kardeşlerim de var. Diğer otizmli kardeşlerimin önlerini açmaya çalışıyorum, diğer engelli kardeşlerimin önlerini açmaya çalışıyorum. Annemle beraber çok aşırı zor mücadeleden bugünlere kadar geldim. Benim müzik yeteneğim ve küçükken takıntılarım vardı. Bazı otizmlilerin de takıntıları oluyor. Çamaşır makinesinin dönen pervanesini seyrederken annem metronom koydu. Metronom eşliğinde ritmik bir şekilde sallandım. Sonra gitar istiyorum dedim. Tanıdığımız var, gitar ile geldi bizim eve. Direkt Pendik Belediyemizin gitar kursuna Numan Yüksel hocam ile başladım. Gitarda, konsere kadar hiçbir parçayı çalamadan konser günü bütün parçaları ezbere çalıp söylemeye başladım. Sonra keman ve piyanoya da başladım. Pendik Engelsiz Yaşam Merkezimizde engelli kardeşlerime de ders veriyorum müzik öğretmenliği yapıyorum. Engelli kardeşlerim için de güzel oluyor ve ailelerine de ders veriyorum. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin Başkanımıza özellikle teşekkür ederim. Pendik Engelsiz Yaşam Merkezinde yetiştim ve çok destekleri oldu benim hakkımda” dedi.

“Belediyemden ve belediyemin öğretmenlerinden bu gücü almasaydım Rabia bugünlere gelemeyecekti”

Kızı Rabia’nın müzik yeteneğinden ve yaşadıkları zorluklardan bahseden anne Canan Dolunay Aytek, “Pendik Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde okuma yazma ve akademik destek eğitmeniyim. Rabia’nın annesiyim. 24 yıldır çok ciddi bir mücadele verdik otizm yolculuğunda. Hala da aynı şekilde Türkiye’deki tüm otizmli çocuk anneleriyle beraber aynı mücadeleyi vermeye devam ediyoruz. Rabia çok ağır otizmli bir bireydi ve o çok ağır otizmli bireyden desteklerle eğitimlerle bugünlere geldik. Yaklaşık sekiz yaşındayken ben Rabia’nın müzik kulağı olduğunu fark ettim. Müzik yeteneğinin olduğunu bir metronom sayesinde ortaya çıkardım. Benim de daha önceden bir müzik geçmişim var. Ben de biraz piyano çalıyorum. Rabia’nın müzik yeteneğini keşfettikten sonra müziğin onun hayatında ona çok iyi geldiğini, ona terapi gibi geldiğini bir çok olumsuz davranışını takıntılarını aştığımızı fark ettim. Bunun üzerine gitmeye karar verdim. Gerek aldığı bireysel destek eğitimler, gerekse Pendik Belediyesi çatısı altında başladığı müzik eğitimleri hiç kimsenin hiçbir yerin bizi kabul etmediği bir noktada Pendik Belediyem Rabia’yı kabul etti. Şu sözlerini hiç unutmuyorum, ilk başladığı zamanlarda ’Canan hanım Rabia sadece bir köşede otursun çalar gibi yapsın ama yeter ki burada otursun biz onu bu şekilde kazanabiliriz’ demişlerdi bana ilk başladıkları zaman. Ben şayet o yıllarda belediyemden ve belediyemin öğretmenlerinden bu gücü almasaydım bugünlere Rabia gelemeyecekti. Ortaokulu o yıllarda bitiren Rabia o yıllarda devlet büyüklerimiz tarafından davet edildi. Önce Çankaya Köşkü’nde daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde çeşitli konserler verdi” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 26 Temmuz 2020
İmsak 04:00
Güneş 05:48
Öğle 13:16
İkindi 17:12
Akşam 20:34
Yatsı 22:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 33 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Göztepe 34 42
11. Kasımpaşa 33 40
12. Konyaspor 34 36
13. Gençlerbirliği 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Ankaragücü 34 32
18. Kayserispor 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 37 96
2. Man City 37 78
3. M. United 37 63
4. Chelsea 37 63
5. Leicester City 37 62
6. Wolverhampton 37 59
7. Tottenham 37 58
8. Sheffield United 37 54
9. Burnley 37 54
10. Arsenal 37 53
11. Everton 37 49
12. Southampton 37 49
13. Newcastle 37 44
14. Crystal Palace 37 42
15. West Ham 37 38
16. Brighton 37 38
17. Aston Villa 37 34
18. Watford 37 34
19. Bournemouth 37 31
20. Norwich City 37 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25