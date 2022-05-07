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Otizmli oğluyla birlikte derslere giren ve hiç devamsızlığı bulunmayan Filiz Biber yılın annesi ödülüne layık görüldü

Manisa’da otizmli oğluyla birlikte okula gidip dersleri takip eden, 16 yaşındaki oğluna hem anne hem de yeri geldiğinde öğretmenlik yapan Filiz Biber yılın annesi seçildi. Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şubesi tarafından düzenlenen kahvaltı programıyla Filiz Biber’e yılın annesi plaketi ve çiçek takdim edilirken, otizmli Yağız Biber mutluluğunu annesini öperek gösterdi.

Haberde İnsan 07.05.2022, 13:37
Otizmli oğluyla birlikte derslere giren ve hiç devamsızlığı bulunmayan Filiz Biber yılın annesi ödülüne layık görüldü

Manisa’da otizmli oğluyla birlikte okula gidip dersleri takip eden, 16 yaşındaki oğluna hem anne hem de yeri geldiğinde öğretmenlik yapan Filiz Biber yılın annesi seçildi. Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şubesi tarafından düzenlenen kahvaltı programıyla Filiz Biber’e yılın annesi plaketi ve çiçek takdim edilirken, otizmli Yağız Biber mutluluğunu annesini öperek gösterdi.

Her yıl mayıs aylarının ikinci pazarı kutlanan Anneler Günü öncesinde Hürriyetçi Eğitim Sen tarafından şehirdeki bir otelde düzenlenen kahvaltı programıyla yılın annesi seçilen Filiz Biber’e plaket ve çiçek takdim edildi.

“Eli öpülesi anne”

Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü 1. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki otizmli oğlu Yağız Biber ile birlikte her gün okula giden ve bazı derslere oğluyla katılarak dersler hakkında not tutup anlatan Filiz Biber’i gösterdiği özveri ve fedakarlıktan dolayı kutlayan Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Haldun Bilgi, “Sendika olarak her zaman sosyal farkındalığı yüksek bir sendika olmaya özen gösterecek ve bu şekilde devam edecektir. Bütün anneler özeldir ancak bazı anneler vardır ki özellikle özel gereksinimli yavrularımızın anneleri. Onların yaptıkları fedakarlıklar daha da özeldir. Bu cefakar, fedakâr annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Filiz Hanım bizim için çok önemli. 5-6 aydan beridir görev yaptığım okulda uzaktan uzağa izliyorum. O okuldaki bütün öğrenciler devamsızlık yaptı Filiz Hanım bir gün bile okulu asmadı. Her gün Yağız’la birlikte okula geldi, derslere girdi teneffüslerdeki o güzel diyaloglarını görmenizi isterdim. Hayranlıkla izledim. Arkadaşlarımla bu durumu paylaştım ve ‘Burada yılın annesi var onu bir şekilde onure etmeliyiz’ dedim. Arkadaşlarımızla birlikte karar alarak kendisini bütün cefakar, fedakar Türk annesi nezdinde kendisini yılın annesi ilan ediyorum” diyerek Filiz Biber’in elini öptü. Programa telefonla canlı bağlantı yapan Hürriyetçi Eğitim Sen’in Genel Başkanı Levent Kuruoğlu da Filiz Biber’i tebrik etti.

Konuşmaların ardından Haldun Bilgi tarafından Filiz Biber’e plaket ve çiçek takdim edildi.

“Yağız bizim yaşam şeklimiz”

Programın ardından duygularını paylaşan ve çok mutlu olduğunu belirterek ödülü tüm otizmli çocukların anneleri adına aldığını söyleyen Filiz Biber, Yağız’ın yaşam şekilleri olduğunu anlatarak, “Evde sosyal zamanda birlikteyiz ama dışarıda onunla birlikte olmak çok farklı bir durum. Bütün anne ve babaların bu duruma dahil olması gerektiğini düşünüyorum. Birlikte okula gidip geliyoruz. Yağız derse giriyor ben kendime oluşturduğum bir alan oluşturuyorum, kitap okuyorum onu bekliyorum. Bazen bazı derslere birlikte giriyoruz. Yağız Endüstriyel otomasyon okuyor. Orada elektrikle ilgili devrelerle ilgili bilmesi gereken konular var. Bazı dersler bire bir anlatılabiliyor ama bazı derslerin bire bir anlatılması zor oluyor, uygulamalı bir ders. Orada ben öğreniyorum, elimi kaldırıp nasıl olduğunu soruyorum sağ olsun öğretmenimiz anlatıyor ben öğreniyorum ve Yağız’a anlatıyorum nasıl olması gerektiğini. Yağız’ın bu alanda özel bir ilgisi var ve bütün bunlarla uğraşmayı öğrenmeyi seviyor. O bölümü Yağız ısrarla istedi. Kesinlikle okumak istediğini söyledi. Aslında bakıldığında onun çalışabileceği bir alan değil, zor. Çok dikkat gerektiriyor, makinelerin altına girmesi gerekiyor. Ama bizim orada amacımız orada tamamen Yağız’ın bütün bunları yapabilmesi değil, kaynaşması, öğrenebildiğimiz kadar çok şey öğrenmesi ki okulumuz bunu çok güzel sağladı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz ve arkadaşları çok anlayışlı.” diye konuştu.

Özel gereksinimli çocukları olan ailelerin kesinlikle pes etmemelerini isteyen Filiz Biber, “Bu çocuklar topluma kazandırılabilir. Yağız’ın çok güzel özel yetenekleri var. Teknolojiye çok ilgili bu alanlarda kendisini değerlendiriyoruz ve ayrıyeten arka tarafta destekliyoruz.” dedi.

“Eşlerinizi yalnız bırakmayın”

Yağız’ın kendilerine Allah’ın bir lütfu olduğunu kaydeden baba Yılmaz Biber ise özellikle özel gereksinimli çocukların babalarına seslenerek anneleri yalnız bırakmamalarını istedi. Yılmaz Biner şunları söyledi: “Oğlum 24 aylıkken tanı konuldu ve o günden bugüne eşimle birlikte büyük bir özveri göstererek her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Yağız bize Allah’ın bir lütfu çünkü ondan çok şey öğreniyoruz. O bizden biz ondan sürekli bir şeyler öğreniyoruz. Sürekli paylaşım içindeyiz. Onunla o anı paylaşmak bizi çok mutlu ediyor. Hayat görüşünüz, bakış açınız değişiyor. Toplumda hala bu tür çocuklara ön yargıyla bakıyorlar. Buna çok üzülüyoruz. Yargı değil de yardım etseler, ellerinden geldiğince destek olsalar bu bizi daha çok mutlu ediyor. Yağız zaten elinden gelenin fazlasını yapıyor. Zamanını dolu dolu getiriyor hiç boş vakti olmuyor. Sonuçta bununla yaşayacak. Yağız’ın bizimle olması bizi çok mutlu ediyor. Annesi Filiz Hanım da çok emek veriyor. Zaten emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Anne ve baba destek olmalı. Sadece anneye bu görev bırakılmamalı. Babaların da bu konuda annelere destek olmaları gerekiyor. Ellerinden geleni yapmaları. Annelerin hakkı zaten ödenmez. Benim tek ricam kadınları yalnız bırakmasınlar. Zor bir hayat sizleri bekliyor ve üstesinden tek başına gelinmesi çok zor oluyor birlikte üstesinden gelmek çok daha kolay oluyor.”

Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1. Sınıf öğrencisi olan 126 yaşındaki otizmli Yağız Biber ise annesine olan sevgisini onu sürekli öperek gösterdi.

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