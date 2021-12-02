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Otizmli Muhammed, yeteneğiyle herkesi şaşırtıyor

Bingöl’de yaşayan 16 yaşındaki otizmli Muhammed Tuğa, birkaç sesi duyabilen, aynı zamanda bir notayı başka bir notayla karşılaştırmadan tanıyabilme yeteneği olarak bilinen “absolut kulak” yeteneğiyle herkesi şaşırtıyor.

Haberde İnsan 02.12.2021, 10:41
Otizmli Muhammed, yeteneğiyle herkesi şaşırtıyor

Bingöl’de yaşayan 16 yaşındaki otizmli Muhammed Tuğa, birkaç sesi duyabilen, aynı zamanda bir notayı başka bir notayla karşılaştırmadan tanıyabilme yeteneği olarak bilinen “absolut kulak” yeteneğiyle herkesi şaşırtıyor.

Bingöl’de yaşayan otizmli Muhammed Tuğa, özel gereksinim bireylerinde çok az rastlanan bir yeteneğine sahip. Ortaokulda özel eğitim öğretmenin notalara olan becerisini fark etmesiyle müziğe yönlendirilen Muhammed, kent merkezindeki Güzel Sanatlar Lisesi’nde yetenek sınavına tabii tutuldu. Okulda yapılan sınavla 100 tam puan olarak önemli bir başarı sağlayan Muhammed, liseye birincilik ile yerleşti. Lisedeki müzik öğretmenleri, Muhammed’in birkaç sesi duyabilen, aynı zamanda bir notayı başka bir notayla karşılaştırmadan tanıyabilme yeteneği olarak bilinen absolut kulağa (Mutlak Kulak) sahip olduğunu fark edince desteklerini eksik etmedi. Otizmli Muhammed Tuğa, Güzel Sanatlar Lisesi’ndeki eğitiminde bağlama ve piyona çalarak yeteneğini geliştirmeye devam ediyor. Bağlama ile çalınan türküleri bir kez dinleyen ardından ezbere söyleyen Muhammed, piyona derslerinde ise öğretmenin parmaklarına bakmadan hem notaları söylüyor hem de aynı şekilde çalabiliyor.

"100 tam puanla ve birinci olarak yerleşti"

Muhammed’in çok büyük bir yetenek olduğunu belirten Bingöl Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Tarık Ertaş, “Muhammed Tuğa 16 yaşında 11 müzik sınıfında. Otizmli özel eğitim öğrencisi olarak okulumuzda eğitime devam ediyor. Muhammed’in okula geliş sürecinde bir alt kademedeki özel eğitim öğretmeni tarafından okulumuza başvuru yapıldı, öğrencimiz rutin yetenek sınavına tabii tutuldu. Yetenek sınavında tabiri caizse imkansızı gerçekleştirdi. 100 tam puanla ve birinci olarak yerleşti. Bu da Bingöl Güzel Sanatlar Lisesi tarihinde rastlanmamış bir durum diyebiliriz. Kendisinin ne kadar büyük bir yetenek olduğunu öğretmenlerimiz bize kanıtladı. Özellikle şunu belirtmek istiyorum, özel eğitim gereksinimi olan bütün öğrencilerimizin çekinmeden yetenek sınavına başvurmalarıdır. Çünkü şu bir gerçek ki, Muhammed otizmli olmasına rağmen içindeki gizli yeteneği keşfedip buraya gelmesi onun ailesi ve kendisi açısından büyük önem arz etmektedir” dedi.

“Absolut kulak olduğunu fark ettim”

Muhammed’in bu yeteneği ile güzel yerlere geleceğine inanan Müzik Öğretmeni Doruk Aksu, “Öğrencimle yaptığım çalışmalarda çok güzel bir müzik kulağına sahip olduğunu fark etmiştim. Sonrasında solfej eğitimiyle de devam edince de öğrencimizde mutlak kulak bir diğer adıyla absolut kulak olduğunu fark ettim. Diğer müzik öğretmenleriyle de istişare yapınca gerçekten böyle bir kanıya vardık. Herhangi bir referans değeri almadan Muhammed’in sesleri tanıyabildiğini, çözümleyebildiğini, bu sesleri çözerken zorlanmadığını fark ettim. Muhammed’in ileride çok güzel yerlere geleceğini de biliyorum. Biz bu konuda okulumuz olarak, öğretmenlerimiz olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız” şeklinde konuştu.

"Ultra yüksek bir müzik kulağına sahip"

Türkü veya şarkıyı bir kez söylemesinin Muhammed’e yettiğini vurgulayan Müdür Yardımcısı ve Bağlama Öğretmeni Bora Çoban, “Muhammed ultra yüksek bir müzik kulağına sahip. Bunu da enstrümana yansıtmak taçlandırmak demek. Bağlama ile çok güzel icra ettiğini düşünüyorum. Bir verdiğimiz şarkıyı, türküyü bir defa tekrarlamam yetiyor. Zaten duyduğunda kendisi icraya geçiyor. Bu da dersimizi kolaylaştırıyor. Zaten enstrümanda da iyi olması onu daha da iyi yerlere getirecektir. Biz bu konuda ona yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

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