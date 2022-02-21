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Otizmli çocuklar ektikleri ürünlerin hasadını yaptı

Akdeniz Üniversitesi(AÜ) ev sahipliğinde yürütülen ‘Otizmli Çiftçiler Üretiyor’ projesi kapsamında otizmli çocuklar ektikleri ürünlerin hasadını yaptı. Rektör Özkan, hasadını gerçekleştiren otizmli çiftçilere başarı belgesi verdi.

Haberde İnsan 21.02.2022, 15:29
Otizmli çocuklar ektikleri ürünlerin hasadını yaptı

Akdeniz Üniversitesi(AÜ) ev sahipliğinde yürütülen ‘Otizmli Çiftçiler Üretiyor’ projesi kapsamında otizmli çocuklar ektikleri ürünlerin hasadını yaptı. Rektör Özkan, hasadını gerçekleştiren otizmli çiftçilere başarı belgesi verdi.

AÜ Ziraat Fakültesi, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği iş birliği ile yürütülen ‘Otizmli Çiftçiler Üretiyor’ projesi kapsamında hasat etkinliği gerçekleştirildi. Ziraat fakültesi araştırma ve uygulama seralarında yapılan etkinliğe AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Rektör Yardımcısı Cengiz Toker, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Dernek Başkanı Demet Çileli, akademisyenler, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

“Üniversite olarak her desteğe hazırız”

Etkinlikte konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Otizmli çocukları toprakla buluşturduk. Bu anlamlı işbirliği ile çocuklar tarımla tanıştı, önce dikimini yaptı, bugün de emek verdikleri ürünleri hasat ediyorlar. Bu onlar için hem bir terapi, hem de eğitim oldu. Otizm toplumda çok sık karşılaştığımız bir durum. Bu çocukların rehabilite edilip ailelerin bu çocukların büyünce ne olacak kaygısından kurtulması için devletin ve bizim rehabilite ve eğitimde yol göstermemiz gerekiyor. Bence bunun en güzel örneklerinden bir tanesi toprak. Burada çocukların bir tohumdan nasıl bir ürüne dönüştüğünü bizzat görmeleri onların gelişiminde çok kıymetli. Bu çalışmanın artarak farklı alanlarda da devam etmesini diliyorum” dedi. Otizmle yaşamı öğrenmek, otizmli bireylerin aileleri kadar tüm toplumu da ilgilendirdiğini söyleyen Rektör Özkan, “Ben gerekli ve doğru eğitimin verilmesiyle, tüm çocukların topluma önemli katkılar yapacağına inanıyorum. Bu vesileyle, çocuklarının eğitimi için büyük bir emek harcayan fedakâr ailelerine de teşekkür ediyorum. Üniversite olarak onlara destek vermek için elimizden geleni yapacağımızı da vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

“Üniversite iş birliği çok önemli”

Ziraat Fakültesi, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği iş birliği ile bilimin merkezi üniversitenin kapısının otizmli çocuklara açılmasının son derece önemli olduğunu belirten Antalya Milletvekili Kemal Çelik, “3 ay önce buraya otizmli çocuklarımızla ilk dikimini yapmıştık beraberce. Bugün de hasadını topluyoruz. Otizmli çocuklar için bir farkındalık oluşturmamız gerekiyordu. Üniversite iş birliği çok önemli çünkü burada sağlık açısından, eğitim, bilim, spor, açısından her yönden değerlendirme imkanı var. bu nedenle Bu konuda başta Rektörümüze ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor devamını diliyorum” diye konuştu. TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu Başkanı olan Kemal Çelik, “Benim oğlum Bahadır 13 yaşında. O olmasaydı benim de böyle bir şeyden haberim yoktu. 59 bir kişide bir görülen bir olay hepimizin farkında olması lazım. Bu çocuklar için dışarıda bulunmak, spor yapmak, aktivitelere katılmak, toplumla iç içe olmak sağlıkları açısından çok önemli. Farkındalığı artırmalıyız” dedi.

“Öğrencileri bilimle buluşturmak istiyoruz”

Tarımın sadece üretmek değil özellikle son yıllarda yeşil terapi denilen bir terapi kolu haline geldiğini söyleyen Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan ise bunun bir örneğini burada gösterdiklerini söyledi. Bugün kışlık sebze üretim alanında 3 ay önce yapılan dikimleri hasat ettiklerini söyleyen Dekan Erkan, bu etkinliği bahar döneminde yeni türlerle üretime devam ettireceklerini, otizmli gençlerle yıl boyu bir arada olarak öğrencileri bilimle buluşturmak istediklerini söyledi.

“Duygulandıran şiir”

Etkinliğin sonunda Otizmli gençlerin toprakla uğraşarak rehabilite olması amacıyla hayata geçen ‘Otizmli Çiftçiler Üretiyor’ projesi kapsamında otizmli çocuklar ektikleri ürünlerin hasadını yine kendi elleriyle yaptı. Hasadın ardından genç çiftçilere katılımcılar tarafından başarı belgeleri verildi. Etkinlikte otizmli gençlerden Neslihan Özdemir’in Arif Nihat Asya’nın Bayrak şiirini ve Egemen Özpolat’ın da İstiklal Marşını ezbere okuması katılımcılardan büyük alkış aldı.

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