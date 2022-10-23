Osmanlı’dan günümüze uzanan Anadolu’nun pizzası "yağ somunu”

Konya’da yemek kültüründe geleneksel bir tat olan yağ somunu, "Anadolu’nun pizzası" olarak Osmanlı döneminden günümüze uzanan vazgeçilmez bir lezzet haline geldi. Lezzetiyle damaklarda eşsiz tat bırakan yağ somunu, isteğe göre birçok çeşidiyle hazırlanıyor.

Konya’da geleneksel bir tat olan tereyağlı yağ somunu, sabah namazına gelen vatandaşlar tarafından cami çıkışından sonra özellikle kahvaltılarda ilgi görmeye devam ediyor. 4’üncü kuşak olarak babasının mesleği olan fırıncılığa merak üzerine başlayan 27 yaşındaki Sami Ortaabacı, ağabeyi Nadir Ortaabacı ile beraber bu lezzeti her sabah müşterilerine sunuyor. Erken saatlerde fırına gelerek yağ somununun hamurunu hazırlayan abi kardeş, daha sonra fırını hazırlayarak hazırlanan hamurları tek tek açıyor. Vatandaşların isteğine göre pastırmalı, sucuklu, kavurmalı, küflü peynirli, ballı, peynirli gibi 15 farklı çeşitte yağ somununu hazırlayan kardeşler fırına atıyor.

“Yabancı misafirlerimizin de tatmasını istiyoruz”

Yağ somununun lezzetiyle damaklarda eşsiz tat bıraktığını anlatan Sami Ortaabacı, “Yağ somunu Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan bir lezzet. Şimdi günümüzdeki vatandaşlar tarafından tüketilen güzel bir öğünümüz. Sadece Konyalı değil, Konya dışından da gelen yabancı misafirlerimizin de tatmasını istiyoruz” dedi.

Konya’da yemek kültüründe geleneksel bir tat olan yağ somununun hazırlık aşamasını anlatan Ortaabacı, “Osmanlı döneminden kalma olan lezzet yağ somunu için hamur yoğuruluyor, hamur yoğurma işleminin ardından 2 saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenip kabardıktan sonra hamuru açıyoruz, üzerine susam serperek fırına sürüyoruz. Fırında kabardıktan sonra ekmeği çıkartıp arasını açıyoruz. Daha sonra yağ somununun içerisine ne olacaksa tereyağ, kaşar, küflü peynir, tercihe göre sucuk, pastırma, kavurmanın üzerine tekrar tereyağ yapıp servise hazır oluyor. Biz burada sanayi esnafına yağ somunu yapıyoruz. Eskilerden yağ somunu sobalarda yapılıyordu. Şimdi günümüzde ise içerisine küflü peynir, kaşar, sucuk, pastırma, kavurma gibi çeşitlendirerek buradaki esnafımıza servis ediyoruz. Özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yağ somununa rağbet arttı. Sabah namazı sonrası gelen esnaflarımız bu lezzeti tatmadan gitmiyor. Bunun özelliği de burada aslında sabah namazı sonrası öğle saatlerine kadar yapılması” ifadelerini kullandı.

Ortaabacı, “Bizim buraya Konya’ya üniversite için gelen gençlerimiz geliyor ve küflü peynirli olan yağ somununu merak ediyorlar. Onlardan da tam not alıyor. Onlara ilk başta çok farklı geliyor. Pizzanın kapalı hali diyorlar. Yabancı gelen misafirlerimizin de düşünceleri hep olumlu oldu. Çeşitlerine göre fiyat aralıkları 30 liradan başlıyor, 50 liraya kadar yağ somunu var” diye konuştu.