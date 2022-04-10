Osmanlıdan günümüze meşe odununda pişirilen lezzet: pide

11 ayın sultanı Ramazan ayında, Osmanlıdan günümüze kadar uzanan ve sofraların vazgeçilmezi lezzeti olan ramazan pidesinin üretimi için fırıncıların mesaisi hız kazandı. Ramazan ayında ekmek israfı konusunda önerilerde bulunan Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honça, "Ekmek veya pide alırken akşam yiyeceğimiz kadar almalarını öneriyoruz" dedi.

Konya’da Ramazan ayı dolayısıyla fırınlardaki hareketlilik arttı. Her yıl Ramazan ayında geleneksel hale gelen ve fırınlarda özel olarak pişirilen ramazan pideleri Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanırken, vatandaşların ise vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Gece saatlerinde pide hamuru un, tuz ve mayanın karışımı ile hazırlanan hamurlar dinlenmeye bırakılarak kabarması sağlanıyor. Hamurların pişirilmeye hazır hale gelmesinin ardından ustalar, beze için kolları sıvıyor ve hamurlar ince bir işçilikten geçiriliyor. Daha sonra pişmesi için hamurlar taş fırına sürülüyor.

Ramazan ayında özel olarak hazırlanan pidelerin Osmanlı döneminden günümüze uzanan bir lezzet olduğunu anlatan Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honça, "Pidenin başlıca hikayesi Osmanlı’dan günümüze kadar gelmiş bir geleneksel, kültürel bir yiyeceğimizdir. Bunun tabii daha önceleri pideleri göründüğü gibi yuvarlak bir şekilde yapılırdı. Daha sonra ince uzun olarak yapılmaya da başlandı. şekil şekil değiştiriliyor. Alevli meşe odunundan yapılır. Meşe odununda yapılan pideler daha güzel olur. Pideyi ekmek hamuruyla ikisinin arasında çok değişiklik vardır. Pidenin hamuru da unu da değişik. Pidede yalnız un, su, tuz, mayadır. Mayalı hamurdan başka hamurla yapılamaz. Bunun lezzeti de oradan gelir. Yapılırken tabi çok çeşitlere de yer verilir. Buna çörek otu, susam ve yumurta gibi çeşitlerde koyulur. Yöresel olarak da bazı yörelere göre de isimlendirilmiştir. Mesela; Konya Pidesi, Kastamonu Pidesi, Laz Böreği gibi bunlar yörelere göre de isim olarak şekil almıştır" dedi.

"Konyamızda bir geleneksel hale getirdik"

Konya genelinde pide fiyatlarında bir değişiklik yapılmadan geçen yıl ile aynı fiyata satışa sunulduğunu belirten Başkan Vedat Honça, "Pide fiyatlarına gelecek olursak, biz Konyamızda bir geleneksel hale getirdik. Ramazan’da Ramazan’a özel bir fiyat uygulamayız. Bir yıl önceki almış olduğumuz fiyatı aynen geçeriz. Eğer fiyat uygulanacaksa Ramazan sonrasını yapmayı tercih ediyoruz. Bundaki sebebimiz geleneksel ve duygusal anlamda bu şekilde yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ekmek veya pide alırken akşam yiyeceğimiz kadar almalarını öneriyoruz"

Ramazan ayında ekmek israfının önüne geçmek için bazı uyarılarda bulunan Honça, "Elbette ki her zaman söylüyoruz. Biz üreticiler satacağımız kadar pide üretiyoruz. Vatandaşlarımızı halkımıza da şunu söylüyoruz; pide veya ekmek, soğuk olduğunda bayat değildir. Daha hızlı hazmı kolaylaştırır. Fırından çıkartıp bekletiyoruz, daha güzel olmasını sağlıyoruz. Tüketiciler bir de ekmek veya pide alırken akşam yiyecekleri kadar almalarını öneriyoruz. Hamur işleri varsa pideyi az alalım. Hiç olmazsa pide biraz daha naziktir, böyle ince açıldığı için. İnce yapısı uzun olduğunda bayatlaması veya kuruma olayı olur. Az alarak o günkü şekilde değerlendirmesi daha uygun olacak ve israfın da önüne geçebiliriz” diye konuştu.