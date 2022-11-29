Osmaniye’nin kadınlarını anne ve üçüz kızları güzelleştiriyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde üçüz kız kardeşler, annelerinin kurduğu kuaför ve güzellik merkezinde çalışıyor.

Kadirli’de Zekiye Demir, dünya evine girdikten sonra Kardelen, İlayda ve Aleyna Demir isimli üçüz kız çocuğu dünyaya getirdi. Zekiye Demir, 22 yıl önce kurduğu kuaför ve güzellik salonunda üçüz kızlarını büyüttü. Demir, hem işini yapıp hem de kızlarını büyütürken, üçüzler de anneleri gibi kuaför ve güzellik uzmanı oldu. Kardelen ve İlayda tek yumurta ikizi, Aleyna ise çift yumurta ikizi olan kardeşler birbirlerine olan bağlılıklarını yaptıkları meslekte de gösterdi. Çocukluk yıllarından bu yana annelerinin iş yerinde olan üçüzler, annelerinden öğrendikleri mesleğin akademik eğitimini de aldılar. Üçüzlerin doğduğunda kendilerine çok büyük bir sürpriz olduğunu söyleyen anne Demir “Doktorumuz önce ikiz bebek dedi, üçüz beklemiyorduk birkaç ay sonra ise üçüzlerimin olacağını öğrendim. Bebekler doğana kadar üçüz olduklarına inanamıyorduk. Bize çok büyük bir mutluluk oldu. Ama büyürken zorluklar çektik tabi. Ben bu mesleği yapıyorum. Kızlarım bu mesleğin akademik eğitimini aldılar. Hem alaylı hem eğitimliler. Gayet güzel şekilde işlerini yapıyorlar, onların her zaman yanındayım her zaman destekçisiyim” dedi.

Üçüz kardeşlerden İlayda Demir ise, “Annem 22 yıldır bu mesleği yapıyor. Biz de ondan dolayı bu mesleğe başladık. 5-6 yıldır kardeşlerimle profesyonel olarak bu mesleği yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Kardelen Demir ise, “Biz kardeşlerimle bu mesleğe devam ediyoruz. Her zaman destekçim İlayda ve Aleyna. Birbirimizin eksiklerini tamamlıyoruz. Anneme de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok büyük destekçimiz oldu” diye konuştu.

“Müşteriler bizi görünce ve üçüz olunca şaşırıyorlar” diyen çift yumurta ikizi Aleyna Demir ise, “Sık sık bizleri karıştırıyorlar. Gördüklerinde bizi mutlu oluyorlar” dedi.