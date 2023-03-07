Osmaniye’de “Mobil Çamaşırhane” hizmete başladı

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Osmaniye Belediyesi tarafından depremzede vatandaşlar için özel olarak tasarlanan “Mobil Çamaşırhane” hizmete başladı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen yıkıcı depremlerin etkili olduğu 11 kent arasında yer alan Osmaniye’de yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremin ilk gününden beri tüm birimleriyle çalışmalarını saha da sürdürün Osmaniye Belediyesi depremzede vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması adına hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından merkezi konumlara kurulumları yapılan çadır kentler de yaşamlarını sürdüren depremzede vatandaşlar için sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde “Osmaniye Belediyesi Mobil Çamaşırhane” birimi oluşturuldu. Sosyal Destek Ekipleri tarafından çadır kentte yaşayan vatandaşlara önceden yapılan bilgilendirme sonrasında alana yönlendirilen mobil çamaşırhane aracı depremzede vatandaşların hazırlamış oldukları kirli kıyafetlerin yıkamasına imkan sağladı. Kirli çamaşırların karışmaması adına vatandaşlardan isim ve soy isim gibi temel bilgiler alındıktan sonra görevli personeller tarafından özel olarak kullanılan deterjanlarla yıkanan kıyafetler daha sonra sıra sayısına göre sahiplerine teslim ediliyor.

Mobil Çamaşırhane hizmetinden dolayı Belediye Başkanı Kadir Kara’ya teşekkür eden vatandaşlar, “Osmaniye’de yaşanan depremin ardından Esenevler Mahallesi’nde kurulan çadır kentlerde yaşamaya başladık. Kıyafetlerimizin yıkanması bizim için önemliydi. Bugün de mobil çamaşır yıkma aracı buraya geldi. Bizler de sırasıyla kıyafetlerimizi yıkattık” dedi.