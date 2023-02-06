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Osmaniye’de depremde yıkılan minarenin ucu eve zarar verdi
Osmaniye’de yaşanan depremde yıkılan minarenin ucu yan taraftaki eve zarar verdi.
Haberde İnsan 06.02.2023, 07:44
Osmaniye’de yaşanan depremde yıkılan minarenin ucu yan taraftaki eve zarar verdi.
Sabaha karşı meydana gelen depremde Osmaniye’de evlerde ve camilerde zarara neden oldu. Yıldırım Beyazıt Mahallesindeki İmamı Gazali Camisinin minaresinin ucu deprem anında yıkıldı. Kopan parça yan taraftaki evin üzerine gelerek zarar verdi.