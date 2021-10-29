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Osmaniye’de denetim seferberliği

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda üretimi yapan işletmeler ve marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Haberde İnsan 29.10.2021, 09:04
Osmaniye’de denetim seferberliği

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda üretimi yapan işletmeler ve marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut yönetimindeki denetleme ekipleri kentin muhtelif semtlerinde denetimler yaptı. Sağlıklı gıdaya ulaşmak için üretim, satış ve toplu tüketim yapılan işletmelere bilgilendirme, bilinçlendirme ve kontrol görevlerini risk esaslı denetimlere toplam 12 denetim ekibi ile 24 gıda kontrol görevlisi katıldı.

Denetimlerle ilgili bilgiler aktaran Bulut, “Tarım ve Orman Bakanlığımız 25-26-27-28 Ekim tarihlerinde Türkiye genelinde denetim seferberliği düzenlemiştir. İl Müdürlüğümüz Gıda Kontrol Görevlilerince 25-26 Ekim tarihlerinde gıda üretim işyerleri, 27 Ekim günü gıda satış işyerleri, 28 Ekim günü gıda toplu tüketim işyerleri olmak üzere toplam 680 işyerinde gıda hijyen denetimi yapıldı. 12 denetim ekibi ve 24 gıda kontrol görevlisinin katıldığı denetimlerde, olumsuzluk görülen bazı işletmelere idari yaptırım uygulanmış, eksiklik görülen işletmelere eksikliklerini gidermesi için süre verilmiştir. Müdürlüğümüzün 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında halk sağlığının korunması ve gıda güvenirliğinin sağlanması için riske dayalı rutin denetimleri devam edecektir” diye konuştu.

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