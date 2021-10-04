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Osmangazi’de su kesintisi
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Haberde İnsan 04.10.2021, 14:31
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Ovaakça Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi ve civarında 05.10.2021 - 30.10.2021 tarihleri arasında 10:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.